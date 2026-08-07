Isuzu MU-X Terbaru Dipamerkan di GIIAS 2026

Tampilan Isuzu mu-X terbaru yang dipamerkan di ajang GIIAS 2026. (ANTARA/Isuzu Indonesia)
JawaPos.com - PT Isuzu Astra Motor Indonesia memamerkan Isuzu mu-X terbaru di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Event tahunan itu sendiri dilaksanakan dari 30 Juli sampai 9 Agustus di ICE BSD City, Tangerang, Banten.
Kepala Divisi Strategi Bisnis PT Isuzu Astra Motor Indonesia Rian Erlangga menyampaikan bahwa Isuzu New mu-X dirancang sebagai SUV yang dapat mendukung aktivitas keluarga, pemenuhan kebutuhan profesional, maupun kegiatan petualangan.
"Bukan hanya tangguh saat menghadapi berbagai medan, tetapi juga nyaman untuk keluarga, andal mendukung aktivitas profesional, hingga menjadi partner eksplorasi bagi para pecinta petualangan," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers perusahaan di Jakarta pada Jumat.
Ia menjelaskan bahwa Isuzu New mu-X dibekali mesin diesel RZ4E berkapasitas 1.898 cc yang dapat menghasilkan tenaga 150 PS dan torsi maksimum 350 Nm.
Mesin berstandar emisi Euro 4 tersebut dipadukan dengan transmisi otomatis 6-percepatan Triptronic untuk menghadirkan performa dan efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan serta kenyamanan berkendara.
Sistem 4WD Transfer Control pada Isuzu New mu-X memungkinkan perpindahan mode penggerak dari 2H ke 4H melalui rotary switch saat kendaraan melaju hingga kecepatan 100 km per jam.
Menurut perusahaan, mobil dengan ground clearance 230 mm itu bisa dikendarai untuk melalui genangan, didukung suspensi yang disempurnakan, serta dipasangi pelindung bawah bodi berbahan baja untuk meningkatkan ketahanan saat melintasi jalur berbatu, jalan perkebunan, dan area pertambangan.
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