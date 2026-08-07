Airlangga: Indonesia Miliki KEK, Siap Dimanfaatkan Sektor Industri

JawaPos.com - Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan industri.

“Kita selalu menarik (industri), makanya kita membuat berbagai Kawasan Ekonomi Khusus untuk membangun pabrik di Indonesia,” ujar Airlangga saat mengunjungi gelaran GIIAS di Tangerang, Jumat (7/8).

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan insentif atau stimulus bagi dunia usaha dan industri.

“Kita sudah memberikan insentif, sudah banyak strukturnya, ada mengenai tax incentive dan yang lain,” tegas Airlangga.

Diketahui, Indonesia saat ini memiliki 25 KEK yang ditetapkan pemerintah dan tersebar di berbagai wilayah strategis nasional.

Pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

“Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah di semester II ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/6), merinci salah satu stimulus yang diberikan pemerintah adalah penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis.