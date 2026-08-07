Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.55 WIB

OJK Sebut FOMO, FOPO, dan YOLO Bikin Keuangan Anak Muda Rentan

Narasumber dari Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Enriche Putera Hutama. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Narasumber dari Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Enriche Putera Hutama. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti sejumlah perilaku finansial yang kian banyak ditemukan di kalangan generasi muda. Perilaku ini membuat keuangan anak muda menjadi rentan.

Mulai dari Fear of Missing Out (FOMO), Fear of Other People's Opinion (FOPO), You Only Live Once (YOLO), hingga doom spending.

Kebiasaan tersebut dinilai dapat mendorong anak muda mengambil keputusan keuangan secara impulsif, dan berisiko mengganggu kondisi finansial di masa depan.

Fenomena tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan dalam talkshow edukasi keuangan di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Jumat (7/8), di ICE BSD, Tangerang.

Talkshow bertajuk "Literasi dan Inklusi Keuangan: Cerdas Mengelola Keuangan, Bebas Cemas di Masa Depan" itu digelar PT Toyota Astra Financial Services (TAF) bersama Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK.

Narasumber dari Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Enriche Putera Hutama menjelaskan, FOMO adalah perilaku membeli sesuatu karena takut tertinggal tren.

Sedangkan FOPO mendorong seseorang berbelanja demi memperoleh pengakuan atau validasi dari orang lain.

Sementara itu, YOLO membuat seseorang lebih mengutamakan kesenangan sesaat tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan jangka panjang.

Sedangkan doom spending terjadi ketika seseorang berbelanja berlebihan akibat stres atau pesimistis terhadap kondisi ekonomi.

OJK mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak mengelola keuangan dengan mengendalikan diri, menyusun skala prioritas kebutuhan, dan tidak mudah tergoda promosi maupun pengaruh media sosial.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Mobil Tiongkok Berlomba Tawarkan Kabin Mewah di GIIAS 2026 - Image
Otomotif

Mobil Tiongkok Berlomba Tawarkan Kabin Mewah di GIIAS 2026

Jumat, 7 Agustus 2026 | 23.34 WIB

Kupprum asal Surabaya Pamerkan Kit Konversi Motor Lama ke Motor Listrik di GIIAS 2026 - Image
Otomotif

Kupprum asal Surabaya Pamerkan Kit Konversi Motor Lama ke Motor Listrik di GIIAS 2026

Jumat, 7 Agustus 2026 | 22.37 WIB

Volkswagen ID. Buzz Andalkan Desain Ikonik di Tengah Persaingan Mobil Listrik GIIAS 2026 - Image
Otomotif

Volkswagen ID. Buzz Andalkan Desain Ikonik di Tengah Persaingan Mobil Listrik GIIAS 2026

Jumat, 7 Agustus 2026 | 22.11 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore