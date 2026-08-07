OJK Sebut FOMO, FOPO, dan YOLO Bikin Keuangan Anak Muda Rentan

Narasumber dari Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Enriche Putera Hutama. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti sejumlah perilaku finansial yang kian banyak ditemukan di kalangan generasi muda. Perilaku ini membuat keuangan anak muda menjadi rentan.
Mulai dari Fear of Missing Out (FOMO), Fear of Other People's Opinion (FOPO), You Only Live Once (YOLO), hingga doom spending.
Kebiasaan tersebut dinilai dapat mendorong anak muda mengambil keputusan keuangan secara impulsif, dan berisiko mengganggu kondisi finansial di masa depan.
Fenomena tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan dalam talkshow edukasi keuangan di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Jumat (7/8), di ICE BSD, Tangerang.
Baca Juga:Demam Piala AFF 2026 Hadir di GIIAS, Booth Hyundai Pajang Trofi hingga Jersey Bertanda Tangan Pemain
Talkshow bertajuk "Literasi dan Inklusi Keuangan: Cerdas Mengelola Keuangan, Bebas Cemas di Masa Depan" itu digelar PT Toyota Astra Financial Services (TAF) bersama Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK.
Narasumber dari Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Enriche Putera Hutama menjelaskan, FOMO adalah perilaku membeli sesuatu karena takut tertinggal tren.
Sedangkan FOPO mendorong seseorang berbelanja demi memperoleh pengakuan atau validasi dari orang lain.
Sementara itu, YOLO membuat seseorang lebih mengutamakan kesenangan sesaat tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan jangka panjang.
Sedangkan doom spending terjadi ketika seseorang berbelanja berlebihan akibat stres atau pesimistis terhadap kondisi ekonomi.
OJK mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak mengelola keuangan dengan mengendalikan diri, menyusun skala prioritas kebutuhan, dan tidak mudah tergoda promosi maupun pengaruh media sosial.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi