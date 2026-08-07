OJK Sebut FOMO, FOPO, dan YOLO Bikin Keuangan Anak Muda Rentan

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti sejumlah perilaku finansial yang kian banyak ditemukan di kalangan generasi muda. Perilaku ini membuat keuangan anak muda menjadi rentan.

Mulai dari Fear of Missing Out (FOMO), Fear of Other People's Opinion (FOPO), You Only Live Once (YOLO), hingga doom spending.

Kebiasaan tersebut dinilai dapat mendorong anak muda mengambil keputusan keuangan secara impulsif, dan berisiko mengganggu kondisi finansial di masa depan.

Fenomena tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan dalam talkshow edukasi keuangan di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Jumat (7/8), di ICE BSD, Tangerang.

Talkshow bertajuk "Literasi dan Inklusi Keuangan: Cerdas Mengelola Keuangan, Bebas Cemas di Masa Depan" itu digelar PT Toyota Astra Financial Services (TAF) bersama Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK.

Narasumber dari Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Enriche Putera Hutama menjelaskan, FOMO adalah perilaku membeli sesuatu karena takut tertinggal tren.

Sedangkan FOPO mendorong seseorang berbelanja demi memperoleh pengakuan atau validasi dari orang lain.

Sementara itu, YOLO membuat seseorang lebih mengutamakan kesenangan sesaat tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan jangka panjang.

Sedangkan doom spending terjadi ketika seseorang berbelanja berlebihan akibat stres atau pesimistis terhadap kondisi ekonomi.