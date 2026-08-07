Demam Piala AFF 2026 Hadir di GIIAS, Booth Hyundai Pajang Trofi hingga Jersey Bertanda Tangan Pemain

JawaPos.com – Euforia sepak bola Asia Tenggara menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 tak hanya terasa di stadion saat pertandingan berlangsung. Atmosfer kompetisi regional tersebut juga dihadirkan di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Di tengah deretan kendaraan terbaru dan teknologi otomotif yang dipamerkan di ICE BSD City, Tangerang, Hyundai menghadirkan area bertema sepak bola yang memberikan pengalaman berbeda bagi para pencinta olahraga tersebut.

Booth Hyundai didesain menyerupai suasana stadion mini dengan menghadirkan berbagai elemen khas AFF Hyundai Cup. Pengunjung dapat melihat replika stadion, berbagai suvenir bertema kompetisi, hingga trofi resmi AFF Hyundai Cup yang nantinya akan diperebutkan oleh negara-negara peserta pada edisi 2026.

Kehadiran trofi asli tersebut menjadi salah satu magnet utama yang menarik perhatian pengunjung. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan untuk mengabadikan momen bersama trofi yang akan diberikan kepada juara kompetisi sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Tak hanya itu, jersey Tim Nasional Indonesia yang telah dibubuhi tanda tangan sejumlah pemain, termasuk Rizky Ridho dan Thom Haye juga dipamerkan di sana.

Hyundai sendiri dikenal memiliki sejarah panjang dalam mendukung berbagai kompetisi sepak bola dunia. Perusahaan otomotif asal Korea Selatan tersebut telah menjadi salah satu mitra utama FIFA sejak awal dekade 2000-an dan secara konsisten mendukung penyelenggaraan berbagai turnamen internasional maupun regional.

Chief Operating Officer PT Hyundai Motor Indonesia, Franciscus Soerjopranoto, mengatakan dukungan terhadap sepak bola merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong perkembangan olahraga di berbagai level.

"Hyundai memang konsisten mendukung kegiatan olahraga sepak bola di tingkat internasional, regional, maupun nasional," ujarnya.