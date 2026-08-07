Review Singkat Suzuki XL7 Hybrid di Area Test Drive GIIAS 2026, Ini Hasilnya

JawaPos.com - Suzuki XL7 Hybrid baru yang muncul di GIIAS 2026 hadir dengan penyegaran yang berfokus pada desain, fitur, dan kenyamanan tanpa mengubah karakter dasarnya sebagai SUV keluarga. Hasilnya, mobil ini tampil lebih modern, semakin lengkap, namun tetap menawarkan pengalaman berkendara yang nyaman dan efisien untuk penggunaan harian.

Penasaran dengan perubahan yang dilakukan, JawaPos.com mencoba testdrive singkat di GIIAS 2026. Kesan pertamana meskipun tidak mengalami perubahan total, sentuhan pada sektor eksterior berhasil memberikan kesan SUV yang lebih tangguh dan premium.

Bagian depan menjadi area yang paling mencuri perhatian. Grille baru berpadu dengan lampu LED berdesain tajam, bumper yang lebih kokoh, serta desain pelek terbaru semakin mempertegas karakter SUV. Pada varian Alpha Hybrid, aksen hitam di beberapa bagian bodi turut memberikan nuansa sporty dan elegan.

Kabin Tetap Nyaman untuk Keluarga

Memasuki kabin, nuansa yang ditawarkan masih mempertahankan ciri khas XL7. Posisi duduk yang tinggi memberikan visibilitas luas ke depan sehingga membuat pengemudi lebih percaya diri, baik saat melintasi jalan perkotaan maupun perjalanan jarak jauh.

Ruang kabin juga tetap lapang dengan ergonomi yang mudah dijangkau. Karakter inilah yang membuat XL7 masih nyaman digunakan sebagai kendaraan keluarga.

Interior Suzuki XL7 Hybrid. (Dony/JawaPos.com)

Performa Halus dengan Teknologi Smart Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid masih mengandalkan mesin bensin 1.500 cc yang dipadukan dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Mesin ini menghasilkan tenaga 77 kW dan torsi 138 Nm, cukup untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Saat menghadapi lalu lintas padat, respons akselerasinya terasa halus dan mudah dikendalikan. Begitu pula ketika membutuhkan tenaga tambahan untuk menyalip kendaraan di kecepatan menengah, performanya tetap terasa memadai.