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Nanda Prayoga
Jumat, 7 Agustus 2026 | 22.11 WIB

Volkswagen ID. Buzz Andalkan Desain Ikonik di Tengah Persaingan Mobil Listrik GIIAS 2026

Volkswagen ID. Buzz "The Icon Collection di GIIAS 2026. (Dok. VW) - Image

Volkswagen ID. Buzz "The Icon Collection di GIIAS 2026. (Dok. VW)

JawaPos.com - Persaingan kendaraan listrik di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 semakin ketat dengan hadirnya berbagai model baru yang menawarkan teknologi dan fitur canggih. Di tengah tren tersebut, Volkswagen Indonesia memilih tampil berbeda dengan mengedepankan identitas desain melalui Volkswagen ID. Buzz "The Icon Collection" yang dipamerkan di Hall 3A.

Mengusung warna monotone Starlight Blue, ID. Buzz menjadi salah satu kendaraan yang menarik perhatian pengunjung.

Siluetnya yang terinspirasi dari Volkswagen Kombi membuat mobil ini mudah dikenali, sementara teknologi penggerak listrik, kabin yang lega, serta beragam fitur modern menghadirkan pengalaman berkendara yang sesuai dengan kebutuhan masa kini.

Pendekatan tersebut membuat ID. Buzz tidak hanya menarik perhatian pecinta kendaraan listrik, tetapi juga pengunjung yang memiliki kedekatan emosional dengan desain klasik Volkswagen.

PTak sedikit pengunjung yang datang karena mengenali bentuk khasnya, sementara lainnya penasaran melihat transformasi ikon Volkswagen menjadi kendaraan listrik premium.

Antusiasme terhadap model ini juga terlihat dari kunjungan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyempatkan diri melihat langsung area pamer Volkswagen dan menjajal kabin ID. Buzz selama penyelenggaraan GIIAS 2026.

"Saat ini pelanggan memiliki semakin banyak pilihan kendaraan listrik. Teknologi dan spesifikasi tentu penting, tetapi itu bukan lagi satu-satunya pertimbangan. Pelanggan juga mencari kendaraan yang memiliki identitas dan dapat mencerminkan karakter mereka," ujar Edo Junarko Chandra, Chief Operating Officer Volkswagen Indonesia dalam keterangannya.

Volkswagen menawarkan ID. Buzz "The Icon Collection" dalam tiga pilihan warna monotone, yakni Lime Yellow, Monosilver, dan Starlight Blue, yang masing-masing dirancang menghadirkan karakter berbeda.

Pilihan personalisasi juga berlanjut ke bagian interior melalui tiga tema kabin, yaitu BOZZ Interior, White Signature Interior, dan Fun Edition Interior. Khusus BOZZ Interior, tersedia fitur SmartDeck berupa utility tray terintegrasi di belakang kursi depan untuk menunjang aktivitas selama perjalanan.

Dari sisi fungsionalitas, ID. Buzz dibekali konfigurasi enam tempat duduk dengan dua kursi individual di baris kedua yang dilengkapi fitur Easy Entry serta dua kursi baris ketiga yang dapat dilepas sesuai kebutuhan. Pintu geser elektrik di kedua sisi turut memudahkan akses keluar masuk penumpang, terutama saat parkir di area sempit.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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