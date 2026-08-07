Review Singkat Isuzu Traga AC: Jadi Pembeda, Performa Tetap Andal untuk Bisnis

JawaPos.com - Ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 menjadi kesempatan untuk merasakan langsung performa Isuzu Traga AC di area test drive. Varian terbaru pikap ringan ini hadir dengan pembaruan yang berfokus pada kenyamanan pengemudi melalui penambahan pendingin udara (AC) bawaan pabrik, tanpa mengurangi kemampuan utamanya sebagai kendaraan niaga.

Perubahan yang paling terasa tentu berasal dari kabin. Selama pengujian, suhu di dalam kabin tetap sejuk meski cuaca di luar cukup terik. Kehadiran AC memberikan nilai tambah, terutama bagi pengemudi yang menghabiskan waktu berjam-jam di jalan untuk mengantar barang atau menjalankan aktivitas distribusi.

Fitur AC dan Telematik yang menjadi andalan Isuzu Traga. (Dony/JawaPos.com)

Selain itu, Isuzu juga melengkapi Traga AC dengan sistem audio yang sudah mendukung konektivitas Bluetooth, USB, dan AUX. Fitur ini memang sederhana, namun cukup membantu meningkatkan kenyamanan selama perjalanan, terutama saat menghadapi kemacetan atau menempuh rute jarak jauh.

Impresi Berkendara

Ketika mesin diesel 4JA1 berkapasitas 2.499 cc dihidupkan, karakter khas Traga masih tetap dipertahankan. Akselerasi terasa halus dengan dorongan torsi yang muncul sejak putaran rendah, sehingga kendaraan tetap responsif saat mulai bergerak maupun ketika membawa muatan.

Saat bermanuver, karakter setir menjadi salah satu hal yang paling terasa. Putaran kemudi cukup panjang sebelum roda depan memberikan respons penuh, terutama ketika melakukan putar balik atau berbelok di area sempit. Meski membutuhkan sedikit penyesuaian di awal, karakter tersebut masih mudah dipahami setelah beberapa kali digunakan.

JawaPos.com diberi kesempatan menjajal Isuzu Traga di ajang GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)

Di sektor kaki-kaki, suspensi tetap menawarkan karakter khas kendaraan niaga yang kokoh. Bantingan terasa cukup baik saat melintasi permukaan jalan yang bergelombang di lintasan uji, sementara posisi duduk yang tinggi memberikan visibilitas luas sehingga pengemudi lebih mudah memantau kondisi di sekitar kendaraan.

Tetap Mengandalkan Daya Angkut

Peningkatan kenyamanan tidak membuat Isuzu mengubah kemampuan utama Traga sebagai kendaraan angkut. Mesin diesel 4JA1 masih menghasilkan tenaga 80 dk dan torsi 186 Nm yang memadai untuk mendukung aktivitas operasional harian.