Review Singkat Isuzu Traga AC: Jadi Pembeda, Performa Tetap Andal untuk Bisnis

Isuzu Traga saat dicoba di area tes drive GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 menjadi kesempatan untuk merasakan langsung performa Isuzu Traga AC di area test drive. Varian terbaru pikap ringan ini hadir dengan pembaruan yang berfokus pada kenyamanan pengemudi melalui penambahan pendingin udara (AC) bawaan pabrik, tanpa mengurangi kemampuan utamanya sebagai kendaraan niaga.
Perubahan yang paling terasa tentu berasal dari kabin. Selama pengujian, suhu di dalam kabin tetap sejuk meski cuaca di luar cukup terik. Kehadiran AC memberikan nilai tambah, terutama bagi pengemudi yang menghabiskan waktu berjam-jam di jalan untuk mengantar barang atau menjalankan aktivitas distribusi.
Selain itu, Isuzu juga melengkapi Traga AC dengan sistem audio yang sudah mendukung konektivitas Bluetooth, USB, dan AUX. Fitur ini memang sederhana, namun cukup membantu meningkatkan kenyamanan selama perjalanan, terutama saat menghadapi kemacetan atau menempuh rute jarak jauh.
Impresi Berkendara
Ketika mesin diesel 4JA1 berkapasitas 2.499 cc dihidupkan, karakter khas Traga masih tetap dipertahankan. Akselerasi terasa halus dengan dorongan torsi yang muncul sejak putaran rendah, sehingga kendaraan tetap responsif saat mulai bergerak maupun ketika membawa muatan.
Saat bermanuver, karakter setir menjadi salah satu hal yang paling terasa. Putaran kemudi cukup panjang sebelum roda depan memberikan respons penuh, terutama ketika melakukan putar balik atau berbelok di area sempit. Meski membutuhkan sedikit penyesuaian di awal, karakter tersebut masih mudah dipahami setelah beberapa kali digunakan.
Di sektor kaki-kaki, suspensi tetap menawarkan karakter khas kendaraan niaga yang kokoh. Bantingan terasa cukup baik saat melintasi permukaan jalan yang bergelombang di lintasan uji, sementara posisi duduk yang tinggi memberikan visibilitas luas sehingga pengemudi lebih mudah memantau kondisi di sekitar kendaraan.
Tetap Mengandalkan Daya Angkut
Peningkatan kenyamanan tidak membuat Isuzu mengubah kemampuan utama Traga sebagai kendaraan angkut. Mesin diesel 4JA1 masih menghasilkan tenaga 80 dk dan torsi 186 Nm yang memadai untuk mendukung aktivitas operasional harian.
Bak belakangnya juga tetap menjadi salah satu yang terbesar di kelas pikap ringan dengan luas sekitar 4,6 meter persegi dan kapasitas angkut hingga 1,5 ton. Kombinasi tersebut membuat Traga AC tetap menarik bagi pelaku usaha yang membutuhkan kendaraan niaga dengan volume angkut besar dan biaya operasional yang efisien.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi