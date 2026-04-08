Dony Lesmana Eko Putra
09 April 2026, 00.56 WIB

Isuzu Traga Kini Pakai AC di GIICOMVEC 2026, Ini Alasannya

Isuzu luncurkan Traga AC di GIICOMVEC 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) turut meramaikan ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 yang berlangsung pada 8–11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Dalam pameran ini, Isuzu menampilkan berbagai solusi kendaraan niaga yang dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis dan operasional pelanggan di Indonesia.

Berlokasi di Hall B3, Isuzu menghadirkan sejumlah model unggulan, seperti Isuzu D-Max DC Rodeo, Isuzu ELF NMR, Isuzu GIGA FVM. Selain itu, Isuzu juga memperkenalkan model terbaru Isuzu Traga AC, yang untuk pertama kalinya mulai dipasarkan di ajang ini.

Presiden Direktur PT IAMI, Masayasu Hideshima, mengatakan keikutsertaan Isuzu di GIICOMVEC 2026 menjadi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pelaku usaha.

Interior Isuzu Traga AC. (Dony/JawaPos.com)

“Kami ingin menghadirkan solusi kendaraan niaga yang andal, efisien, dan sesuai kebutuhan bisnis pelanggan,” ujarnya.

Isuzu Traga AC Jadi Sorotan

Kehadiran Isuzu Traga AC menjadi salah satu fokus utama dalam pameran ini. Model ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan kendaraan niaga yang tidak hanya fungsional, tetapi juga nyaman bagi pengemudi.

Fitur air conditioner (AC) menjadi nilai tambah penting, terutama untuk operasional di Indonesia yang memiliki suhu tinggi. Dengan kabin yang lebih sejuk, pengemudi dapat bekerja lebih nyaman dan menjaga fokus selama perjalanan.

Isuzu menyebut sistem AC pada Traga dirancang dengan standar pabrikan (OEM) dan dapat dirawat di jaringan bengkel resmi di seluruh Indonesia.

Selain fitur baru, Isuzu Traga tetap mempertahankan keunggulan utamanya sebagai kendaraan niaga ringan. Beberapa spesifikasi utamanya meliputi mesin diesel 2.499 cc (4JA1), tenaga 80 hp dan torsi 19,5 kgm, kapasitas angkut hingga 1,5 ton.

