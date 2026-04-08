Isuzu Traga Kini Pakai AC di GIICOMVEC 2026, Ini Alasannya

Isuzu luncurkan Traga AC di GIICOMVEC 2026. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) turut meramaikan ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 yang berlangsung pada 8–11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Dalam pameran ini, Isuzu menampilkan berbagai solusi kendaraan niaga yang dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis dan operasional pelanggan di Indonesia.
Berlokasi di Hall B3, Isuzu menghadirkan sejumlah model unggulan, seperti Isuzu D-Max DC Rodeo, Isuzu ELF NMR, Isuzu GIGA FVM. Selain itu, Isuzu juga memperkenalkan model terbaru Isuzu Traga AC, yang untuk pertama kalinya mulai dipasarkan di ajang ini.
Presiden Direktur PT IAMI, Masayasu Hideshima, mengatakan keikutsertaan Isuzu di GIICOMVEC 2026 menjadi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pelaku usaha.
“Kami ingin menghadirkan solusi kendaraan niaga yang andal, efisien, dan sesuai kebutuhan bisnis pelanggan,” ujarnya.
Isuzu Traga AC Jadi Sorotan
Kehadiran Isuzu Traga AC menjadi salah satu fokus utama dalam pameran ini. Model ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan kendaraan niaga yang tidak hanya fungsional, tetapi juga nyaman bagi pengemudi.
Fitur air conditioner (AC) menjadi nilai tambah penting, terutama untuk operasional di Indonesia yang memiliki suhu tinggi. Dengan kabin yang lebih sejuk, pengemudi dapat bekerja lebih nyaman dan menjaga fokus selama perjalanan.
Isuzu menyebut sistem AC pada Traga dirancang dengan standar pabrikan (OEM) dan dapat dirawat di jaringan bengkel resmi di seluruh Indonesia.
Selain fitur baru, Isuzu Traga tetap mempertahankan keunggulan utamanya sebagai kendaraan niaga ringan. Beberapa spesifikasi utamanya meliputi mesin diesel 2.499 cc (4JA1), tenaga 80 hp dan torsi 19,5 kgm, kapasitas angkut hingga 1,5 ton.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven