Isuzu Traga AC Bawa Standar Baru Kenyamanan Kendaraan Niaga

Interior Isuzu Traga AC. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Peluncuran Traga AC oleh PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menjadi bukti komitmen perusahaan dalam merespons kebutuhan nyata pelanggan di sektor kendaraan niaga. Inovasi ini tidak sekadar menghadirkan fitur baru, tetapi juga mencerminkan pendekatan Isuzu yang berfokus pada pengalaman pengguna.
"Kemunculan traga AC ini bukan tanpa alasan, kita mendengar apa yang dibutuhkan konsumen. Kita melihat kebutuhan konsumen ternyata pengguna truk Traga itu sebetulnya banyak sekali stelah membeli dari kita itu dia instalasi sendiri. Karenakan negara kita kan negara tropis, jadi saat panas maupun hujan AC itu sangat berpengaruh. Dua hal itu ternyata membuat sopir gak nyaman maka itu peluang yang kita tangkap . Konsumen membutuhkan Traga AC yang langsung dari OEM, " ujar Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Rian Erlangga.
Rian menambahkan kalau mereka instalasi sendiri maka harganya berbeda beda. Suara-suara pelanggan menjadi pusat dari setiap inovasi yang dikembangkan oleh Isuzu.
"Kehadiran fitur Air Conditioning (AC) pada Isuzu Traga menjadi solusi penting. Sistem pendingin ini dirancang khusus mengikuti standar Original Equipment Manufacturer (OEM), sehingga mampu bekerja optimal tanpa mengorbankan performa mesin," uangkap Rian.
Dengan kualitas pabrikan, sistem AC ini juga menawarkan daya tahan yang lebih baik serta kemudahan dalam perawatan. Hal ini memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha karena mampu menekan biaya operasional jangka panjang. Selain itu waranti juga terjaga karena langsung dari pabrikan.
"Kita berharap dengan kemunculan Traga AC ini bisa menambah market share, sekarang kita pasang target 51 persen untuk tahun ini (keseluruhan komersil)," tambah Rian.
Kenyamanan Jadi Pilar Keselamatan
Seperti diketahui sebelum kemunculan Traga AC pihak pabrikan sudah mensetting dengan blower, kemunculan traga AC tinggal melanjutkan saja terkait intalasi dari pabrikan.
Isuzu memandang fitur AC bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari aspek keselamatan berkendara. Kabin yang sejuk membantu pengemudi terhindar dari risiko heat stroke serta menjaga kondisi fisik tetap prima selama perjalanan.
Melalui Traga AC, Isuzu ingin menghadirkan kendaraan niaga yang tidak hanya menunjang produktivitas bisnis, tetapi juga memberikan perlindungan bagi para pengemudi sebagai ujung tombak operasional logistik.
