Sebelum Beli, Coba Dulu Suzuki Grand Vitara di GIIAS 2026, Ini Kelebihan yang Langsung Terasa

JawaPos.com - Bagi pengunjung GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang masih bingung memilih SUV hybrid, Suzuki Grand Vitara menjadi salah satu model yang wajib dicoba di area test drive.

Mobil ini menawarkan kombinasi kenyamanan, efisiensi bahan bakar, serta fitur modern yang membuat pengalaman berkendara terasa menyenangkan.

Di balik tampilannya yang elegan, Suzuki Grand Vitara menawarkan karakter berkendara yang lebih berorientasi pada kenyamanan dibanding performa agresif. Sejak pedal gas diinjak, sistem Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) bekerja halus membantu akselerasi awal sehingga mobil terasa responsif saat melaju di kemacetan maupun jalan perkotaan.

Pengunjung bisa mencob Suzuki Grand Vitara Hybrid di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)

Hal yang paling terasa selama test drive adalah kabin yang cukup senyap. Suara mesin dan getaran berhasil diredam dengan baik sehingga perjalanan terasa lebih nyaman, terutama bagi keluarga yang sering melakukan perjalanan jauh.

Posisi duduk pengemudi juga ergonomis. Visibilitas ke depan luas dan setir terasa ringan ketika bermanuver. Radius putarnya pun cukup kecil sehingga memudahkan saat berputar atau parkir di area yang sempit.

Suspensi Empuk, Nyaman untuk Jalan Harian Karakter suspensi Grand Vitara cenderung empuk namun tetap stabil. Ketika melewati jalan bergelombang di area test drive, guncangan tidak langsung diteruskan ke kabin sehingga penumpang tetap merasa nyaman.

Mencoba Suzuki Grand Vitara di area test drive GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)

Pengendalian juga cukup meyakinkan. Body roll masih terasa wajar saat bermanuver, namun mobil tetap stabil sehingga memberikan rasa percaya diri bagi pengemudi.

Fitur yang Menjadi Daya Tarik Selain pengalaman berkendara, Suzuki Grand Vitara menawarkan sejumlah fitur yang patut menjadi perhatian calon pembeli, di antaranya: Head Up Display (HUD) yang menampilkan informasi kecepatan tanpa mengalihkan pandangan dari jalan, kamera 360 derajat untuk memudahkan parkir.

Ada juga Wireless Apple CarPlay dan Android Auto, Wireless charger untuk smartphone, Ventilated Seat yang membuat jok depan tetap sejuk saat cuaca panas, Panoramic Sunroof yang membuat kabin terasa lebih lega serta Cruise Control untuk perjalanan jarak jauh dan enam airbag serta fitur Electronic Stability Program (ESP) untuk meningkatkan keselamatan.

Suzuki Grand Vitara dilengkapi dengan sunroof. (Dony/JawaPos.com.)