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Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.03 WIB

7 Mobil Hybrid China yang Bisa Dibeli di GIIAS 2026 Harga Mulai Rp309 Juta

Suasana GIIAS 2026 di akhir pekan. (Dony/JawaPOs.com) - Image

Suasana GIIAS 2026 di akhir pekan. (Dony/JawaPOs.com)

JawaPos.com - Bagi Anda yang berencana membeli mobil baru di GIIAS 2026, jangan terburu-buru menentukan pilihan. Sejumlah pabrikan asal China menghadirkan mobil hybrid dengan harga kompetitif, desain modern, dan fitur premium yang sebelumnya hanya ditemukan di mobil dengan harga lebih mahal.

Mobil Hybrid China di GIIAS 2026, Mana yang Paling Worth It?

Persaingan mobil hybrid di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 semakin menarik. Jika sebelumnya segmen elektrifikasi didominasi merek Jepang, kini pabrikan asal China tampil agresif dengan menawarkan teknologi hybrid dan plug-in hybrid (PHEV) yang lebih beragam serta harga kompetitif.

Bagi pengunjung yang berencana membeli mobil baru di GIIAS 2026, berikut rekomendasi mobil hybrid China yang patut masuk daftar pertimbangan.

1. Changan Nevo Q05

Changan Nevo Q05 di GIIAS 2026

Nevo Q05 menjadi salah satu kejutan di GIIAS 2026 karena menawarkan teknologi plug-in hybrid dengan banderol yang relatif terjangkau.

Mobil SUV ini mengusung desain modern, layar infotainment besar, fitur ADAS, panoramic sunroof, serta kemampuan berkendara menggunakan tenaga listrik untuk perjalanan harian. Dengan harga mulai Rp309 juta, Nevo Q05 menjadi salah satu PHEV termurah di pameran. 

Harga: Rp309 juta – Rp359 juta

2. MG ZS Hybrid+

MG ZS Hybrid+ hadir dengan paket purnajual lengkap di GIIAS 2026, didukung garansi hingga 8 tahun untuk sistem hybrid serta layanan MG Satellite Workshop dan Extended Warranty. (MG Motor Indonesia)

SUV hybrid ini cocok bagi konsumen yang menginginkan efisiensi bahan bakar tanpa perlu mengisi ulang baterai.

MG ZS Hybrid+ menawarkan desain sporty, kabin modern, layar digital, fitur keselamatan aktif, serta sistem hybrid yang bekerja otomatis sehingga nyaman digunakan di dalam kota maupun perjalanan jauh. 

Harga: Mulai Rp359,9 juta

3. DFSK E5 Plus

DFSK E5 Plus umumkan harga resmi di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.,com)

DFSK E5 Plus hadir sebagai SUV keluarga berkapasitas tujuh penumpang. Mobil ini mengandalkan teknologi plug-in hybrid, kabin luas, panoramic sunroof, head unit berukuran besar, serta berbagai fitur keselamatan modern.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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