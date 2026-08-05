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Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 5 Agustus 2026 | 20.54 WIB

Kolaborasi Repsol-OLXmobbi Hadirkan Kemudahan Trade-In dan Edukasi Perawatan Mobil

Ilustrasi: Pengunjung GIIAS 2026 yang melakukan trade-in. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Pengunjung GIIAS 2026 yang melakukan trade-in. (Istimewa)

JawaPos.com - Minat pengunjung GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk melakukan trade-in atau tukar tambah kendaraan terus meningkat seiring banyaknya peluncuran mobil baru. Program trade-in menjadi salah satu layanan yang banyak diminati pengunjung GIIAS 2026. 

Kehadiran berbagai model kendaraan baru membuat banyak konsumen memanfaatkan pameran otomotif terbesar di Indonesia ini untuk menjual atau menukar mobil lamanya dengan kendaraan yang lebih baru.

Melihat tren tersebut, Repsol Lubricants Indonesia menggandeng OLXmobbi selama ajang GIIAS 2026di  BSD City, Tangerang, mulai 30 Juli–9 Agustus 2026.

Melalui kerja sama ini, Repsol menjadi mitra pelumas premium dalam program trade-in OLXmobbi sekaligus memberikan berbagai keuntungan bagi konsumen yang berhasil menyelesaikan transaksi selama pameran.

Ada 1.000 botol pelumas Repsol GXR Plus 5W-40 dan 10W-40, 500 tumbler, 200 topi, 1.000 goodie bag, serta 1.000 voucher Repsol Official Store di e-commerce.

Konsumen yang melakukan trade-in berkesempatan memperoleh paket berisi satu botol pelumas Repsol, tumbler, topi, dan voucher belanja. Pemberian tumbler dan topi berlaku selama persediaan masih tersedia.

Head of Marketing Repsol Lubricants Indonesia, Alejandro Werd Alonso, mengatakan GIIAS menjadi momentum yang tepat untuk semakin mendekatkan Repsol kepada konsumen sekaligus memberikan manfaat langsung melalui program trade-in bersama OLXmobbi.

"Melalui kolaborasi dengan OLXmobbi, Repsol tidak hanya hadir sebagai mitra pelumas premium, tetapi juga memberikan nilai tambah secara langsung kepada konsumen yang mengikuti program trade-in," ujarnya.

Menurutnya, perawatan kendaraan merupakan bagian penting setelah konsumen membeli atau melakukan tukar tambah mobil. Karena itu, Repsol ingin menghadirkan solusi pelumasan sekaligus mengedukasi pemilik kendaraan mengenai pentingnya menjaga performa mesin.

Kolaborasi kedua perusahaan tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman trade-in yang lebih lengkap, sekaligus mendorong kesadaran konsumen akan pentingnya menggunakan pelumas berkualitas untuk menjaga performa kendaraan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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