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Nanda Prayoga
Rabu, 5 Agustus 2026 | 18.22 WIB

Daihatsu Tarik Pengunjung GIIAS 2026 lewat Modifikasi Rocky Hybrid ACTIVe

Daihatsu menghadirkan dua unit Rocky Hybrid ACTIVe hasil modifikasi di boothnya pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang. (Dok. Daihatsu) - Image

Daihatsu menghadirkan dua unit Rocky Hybrid ACTIVe hasil modifikasi di boothnya pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang. (Dok. Daihatsu)

JawaPos.com - Daihatsu memamerkan dua unit Rocky Hybrid ACTIVe hasil modifikasi di boothnya, pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Kehadiran mobil ini ditujukan sebagai inspirasi bagi pengunjung yang menginginkan kendaraan dengan karakter aktif sekaligus bergaya.

Sentuhan modifikasi membuat Rocky Hybrid ACTIVe tampil lebih sporty dan futuristis melalui perpaduan warna Blue Chameleon dan Glossy Lemon Yellow, yang dipadukan dengan decal khusus pada bodi kendaraan.

Nuansa serupa juga diterapkan di dalam kabin melalui aksen gradasi biru-kuning pada inner handle, bezel AC, center cluster, hingga jok.

“Rocky Hybrid merupakan mobil Hybrid perdana Daihatsu yang diperkenalkan di pasar Indonesia pada 2025 lalu.

Model ini dihadirkan khusus bagi konsumen yang menginginkan mobil Hybrid yang modern, irit bahan bakar, fitur canggih terkini, ramah lingkungan, sekaligus tetap terjangkau,” ungkap Daihatsu dalam keterangannya.

Model ini mengusung teknologi Real Series Hybrid atau e-Smart Hybrid, di mana roda sepenuhnya digerakkan motor listrik, sedangkan mesin bensin berfungsi sebagai generator untuk mengisi baterai.

Dengan sistem tersebut, pengguna tidak perlu melakukan pengisian daya eksternal seperti pada mobil listrik murni.

Di balik kap mesin, Rocky Hybrid dibekali mesin 1.2L WA-VEX yang dipadukan baterai hybrid bertegangan 177,6 volt dengan kapasitas 0,74 kWh.

Tenaga disalurkan melalui transmisi hybrid Transaxle yang mampu menghasilkan output hingga 106 PS dan torsi maksimum 170 Nm, menjadikannya salah satu SUV dengan torsi terbesar di kelasnya.

Editor: Bayu Putra
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