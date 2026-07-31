Daihatsu Segarkan Sigra, Luncurkan Terios Edisi Khusus dan Gran Max Baru di GIIAS 2026, Apa yang Berubah?

JawaPos.com - Pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 dimanfaatkan Daihatsu untuk memperbarui lini produknya di Indonesia. Pabrikan ini menghadirkan penyegaran pada Sigra, memperkenalkan Terios Special Edition dalam jumlah terbatas, serta menambah varian baru Gran Max Blind Van yang menyasar kebutuhan kendaraan niaga.

Langkah tersebut diklaim menjadi bagian dari upaya Daihatsu mempertahankan daya saing di sejumlah segmen, mulai dari Low Cost Green Car (LCGC), SUV, hingga kendaraan komersial ringan yang selama ini menjadi tulang punggung penjualannya di pasar nasional.

Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor, Rokky Irvayandi, mengatakan penyegaran produk ini merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan pilihan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai segmen.

"Tiga model dengan penyegaran dan pilihan baru di GIIAS 2026 yang dapat menjadi pilihan yang cocok baik bagi pelanggan di segmen mobil penumpang, maupun segmen komersial. Kami berharap, pilihan produk baru ini dapat berkontribusi kepada pertumbuhan industri dan motorisasi di Indonesia," ujar Rokky Irvayandi di arena GIIAS 2026, Jumat (31/7).

Penyegaran terbesar dilakukan pada New Astra Daihatsu Sigra varian tertinggi 1.2 R, baik transmisi manual maupun otomatis.

Secara tampilan, perubahan difokuskan pada desain eksterior agar tampil lebih modern dan sporty. Sigra kini tersedia dengan pilihan warna two-tone, dilengkapi black shark fin antenna, aksen merah pada grille, bumper depan bernuansa hitam, desain pelek baru, serta rear spoiler.

Sentuhan warna hitam juga diterapkan pada spion, door handle, dan garnish pintu belakang sehingga tampil lebih serasi dengan atap kendaraan.

Masuk ke dalam kabin, Daihatsu menambahkan aksen merah pada dashboard dan door trim untuk memperkuat nuansa sporty. Selain itu, sistem hiburan kini menggunakan head unit terbaru yang telah mendukung Android Auto dan Apple CarPlay, sehingga memudahkan pengguna menghubungkan ponsel selama perjalanan.

New Sigra 1.2 R dipasarkan dengan harga mulai Rp 173,2 juta hingga Rp 195,9 juta, tergantung tipe dan pilihan transmisi.