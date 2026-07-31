Suzuki Kejar 2.200 SPK di GIIAS 2026, Daihatsu Tak Patok Angka

Suzuki XL7 Terbaru diluncurkan di ajang GIIAS 2026. (Nanda Prayoga/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Beragam brand mobil menyiapkan strategi masing-masing untuk menggaet konsumen, di ajang Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) misalnya, mengungkap target 2.200 SPK untuk seluruh lini produk selama penyelenggaraan GIIAS 2026.
“Target penjualan di GIIAS 2026 sendiri 2.200 SPK untuk seluruh lini produk,” ungkap Donny Saputra, 4W Marketing Head PT SIS di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, dikutip Jumat (31/7).
Target tersebut diharapkan menjadi salah satu pendorong penjualan Suzuki pada semester II-2026. Sejalan dengan penyegaran Suzuki XL7 yang telah dipasarkan secara nasional.
Baca Juga:Promo Menarik hingga Kesempatan Bawa Pulang Motor, Booth Suzuki di GIIAS 2026 Siapkan Beragam Aktivitas untuk Pengunjung
Meski begitu, perusahaan tak menetapkan target khusus untuk XL7. Model LSUV tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing Suzuki dalam ketatnya persaingan di segmen Hybrid.
“Kalau secara target penjualan sebenarnya kita tidak punya angka spesifik berapa target penjualan XL7. Tapi kita melihat bagaimana kondisi market di semester kedua, bagaimana respons terhadap launching ini,” ungkap Kepala Departemen 4W PT SIS Julius Purwanto.
Sementara itu, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) tak memasang target khusus penjualan ataupun SPK pada GIIAS 2026. Hanya saja, perusahaan ingin terus memajukan pertumbuhan otomotif nasional.
"Kalau penjualan, nggak ada target khususlah selama di GIIAS ini. Intinya kita pengin tetap berkontribusi untuk memajukan pertumbuhan industri otomotif nasional, termasuk penjualan di pasar otomotif Indonesia,” kata Marketing Director & Corporate Function Director PT ADM Rokky Irvayandi.
Untuk paruh kedua 2026, Daihatsu juga tak menetapkan target penjualan tertentu. Namun, perusahaan berharap untuk terus mempertahankan posisinya sebagai pemain nomor dua pada industri otomotif nasional.
“Kalau di semester kedua, intinya mudah-mudahan bisa tetap mempertahankan posisi nomor dua di penjualan pasar otomotif nasional. Kalau ngomongin angka, nggak ada capaian market share persentase khusus gitu, tapi moga-moga bisa tetap di nomor dua. Karena kan kita sejak 2009 sampai dengan 2024 ini masih tetap di nomor dua di pasar retail nasional selama 17 tahun berturut-turut,” jeasnya.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!