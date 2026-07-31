Suzuki Kejar 2.200 SPK di GIIAS 2026, Daihatsu Tak Patok Angka

JawaPos.com - Beragam brand mobil menyiapkan strategi masing-masing untuk menggaet konsumen, di ajang Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) misalnya, mengungkap target 2.200 SPK untuk seluruh lini produk selama penyelenggaraan GIIAS 2026.

“Target penjualan di GIIAS 2026 sendiri 2.200 SPK untuk seluruh lini produk,” ungkap Donny Saputra, 4W Marketing Head PT SIS di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, dikutip Jumat (31/7).

Target tersebut diharapkan menjadi salah satu pendorong penjualan Suzuki pada semester II-2026. Sejalan dengan penyegaran Suzuki XL7 yang telah dipasarkan secara nasional.

Meski begitu, perusahaan tak menetapkan target khusus untuk XL7. Model LSUV tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing Suzuki dalam ketatnya persaingan di segmen Hybrid.

“Kalau secara target penjualan sebenarnya kita tidak punya angka spesifik berapa target penjualan XL7. Tapi kita melihat bagaimana kondisi market di semester kedua, bagaimana respons terhadap launching ini,” ungkap Kepala Departemen 4W PT SIS Julius Purwanto.

Sementara itu, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) tak memasang target khusus penjualan ataupun SPK pada GIIAS 2026. Hanya saja, perusahaan ingin terus memajukan pertumbuhan otomotif nasional.

"Kalau penjualan, nggak ada target khususlah selama di GIIAS ini. Intinya kita pengin tetap berkontribusi untuk memajukan pertumbuhan industri otomotif nasional, termasuk penjualan di pasar otomotif Indonesia,” kata Marketing Director & Corporate Function Director PT ADM Rokky Irvayandi.

Untuk paruh kedua 2026, Daihatsu juga tak menetapkan target penjualan tertentu. Namun, perusahaan berharap untuk terus mempertahankan posisinya sebagai pemain nomor dua pada industri otomotif nasional.