Penjualan Daihatsu Tembus 12.750 Unit pada Juli 2026, Penyumbang Terbesar Kendaraan Niaga

JawaPos.com - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengawali paruh kedua 2026 dengan mencatatkan peningkatan penjualan ritel. Sepanjang Juli 2026, Daihatsu membukukan penjualan sebanyak 12.750 unit, atau naik 13,6 persen dibandingkan Juli 2025 yang mencapai 11.220 unit. Angka tersebut juga relatif tidak berubah dibandingkan capaian pada Juni 2026.

Secara akumulatif, penjualan ritel Daihatsu selama periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 84.959 unit. Jumlah itu meningkat sekitar 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 77.936 unit.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan berbagai kemudahan kepemilikan kendaraan melalui pilihan kendaraan berkualitas, dukungan layanan penjualan dan purnajual luas yang mudah diakses di berbagai wilayah Indonesia sejalan dengan semangat Karena Kamu Ada, Semua Jadi Mudah,” ujar Rokky Irvayandi, Marketing Director dan Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor dalam keterangannya, Selasa (4/8).

Kenaikan tersebut menunjukkan permintaan terhadap lini produk Daihatsu masih terjaga di tengah kebutuhan mobilitas masyarakat maupun sektor usaha.

Kontributor terbesar terhadap pertumbuhan penjualan berasal dari segmen kendaraan niaga, khususnya Gran Max. Pada Juli 2026, Gran Max Pick Up terjual sebanyak 4.467 unit atau meningkat 15,4 persen secara tahunan.

Sementara Gran Max Mini Bus mencatatkan penjualan 2.182 unit, melonjak 60,8 persen dibandingkan Juli 2025. Hasil tersebut memperkuat posisi Gran Max sebagai salah satu kendaraan operasional yang banyak dipilih untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis.

Di segmen kendaraan penumpang, sejumlah model Daihatsu juga mencatatkan pertumbuhan penjualan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Xenia terjual 515 unit atau naik 12 persen, Ayla mencapai 940 unit dengan pertumbuhan 3,6 persen, sedangkan Sigra membukukan penjualan 2.896 unit atau meningkat 2,6 persen.