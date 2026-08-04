DFSK E5 Plus Curi Perhatian di GIIAS 2026, Kabin Mewah dan Jarak Tempuh 1.400 Km Jadi Magnet

JawaPos.com - Booth DFSK menjadi salah satu area yang ramai dikunjungi selama penyelenggaraan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Hingga hari kelima pameran, lebih dari 4.000 pengunjung mendatangi area pameran DFSK untuk melihat langsung E5 Plus, SUV Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang menjadi andalan terbaru PT Sokonindo Automobile.

Tingginya minat pengunjung tidak hanya dipicu teknologi elektrifikasi yang diusung, tetapi juga pengalaman langsung mencoba berbagai fitur premium yang tersedia di dalam kabin. Mulai dari layar hiburan belakang berukuran 15,6 inci, ventilated seat hingga baris kedua, hingga kabin senyap berkat ratusan titik peredam suara menjadi daya tarik utama kendaraan ini.

Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin, mengatakan GIIAS 2026 menjadi momentum penting bagi DFSK untuk memperkenalkan arah baru perusahaan sebagai produsen kendaraan penumpang premium.

"Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa persepsi terhadap merek DFSK mulai berubah. Pengunjung yang sebelumnya hanya penasaran kini mulai melihat DFSK sebagai produsen SUV Plug-in Hybrid yang menawarkan kenyamanan, teknologi, dan kualitas di segmen premium," ujarnya.

Salah satu keunggulan utama DFSK E5 Plus adalah sistem Dual-Energy yang menggabungkan motor listrik dan mesin bensin. Dalam mode listrik murni, SUV ini diklaim mampu menempuh hingga 140 kilometer berdasarkan standar NEDC, cukup untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian tanpa mengonsumsi bahan bakar.

Untuk perjalanan jarak jauh, kombinasi baterai dan tangki bahan bakar penuh memungkinkan kendaraan melaju hingga 1.400 kilometer, sehingga pengguna tidak perlu khawatir terhadap keterbatasan infrastruktur pengisian daya saat bepergian ke luar kota.

Dari sisi kenyamanan, DFSK membekali E5 Plus dengan berbagai fitur yang umumnya ditemukan pada SUV premium. Mobil ini memiliki pengaturan kursi elektrik, ventilated seats, sistem audio 13 speaker, konfigurasi captain seat di baris kedua, serta layar hiburan utama berukuran 15,6 inci yang didukung prosesor Snapdragon 8155 untuk menghasilkan respons sistem yang lebih cepat.

Teknologi keselamatan juga menjadi nilai jual utama. DFSK E5 Plus dibekali 18 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Level 2, termasuk Automatic Parking Assistance (APA) dan Automatic Lane Change Assistance (ALCA). Seluruh fitur tersebut didukung 23 sensor serta dapat diintegrasikan dengan aplikasi DFSK Connect melalui smartphone.

Melalui kehadiran E5 Plus, DFSK menegaskan strategi transformasinya menuju segmen kendaraan penumpang premium berbasis teknologi elektrifikasi.