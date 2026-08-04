Lepas Gandeng Jakarta Fashion Week 2027, Runway Curi Perhatian Pengunjung GIIAS 2026

Runway hasil kolaborasi Jakarta Fashion Week 2027-Lepas di GIIAS 2026. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 menghadirkan pengalaman berbeda bagi para pengunjung yang hadir pada akhir pekan lalu. Tak hanya menampilkan deretan mobil terbaru dari berbagai merek, pameran otomotif terbesar di Indonesia itu juga diwarnai peragaan busana yang memadukan dunia fashion dan otomotif dalam satu panggung.
Momen spesial tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Lepas bersama Jakarta Fashion Week (JFW) 2027. Sebanyak 12 koleksi rancangan desainer Othman dan Danjyo Hiyoji diperagakan oleh model pria dan wanita di atas runway yang berada di booth Lepas. Runway berhasil mencuri perhatian para pengunjung GIIAS 2026.
Dengan latar kendaraan mobil, para model tampil mengenakan busana modern bergaya kontemporer namun tetap mengedepankan kesan elegan. Perpaduan desain fashion dan kendaraan menciptakan visual yang unik sekaligus memperlihatkan bagaimana otomotif dan gaya hidup kini saling melengkapi.
Runway mengusung tajuk "New Energy, New Lifestyle" tersebut menjadi simbol sinergi antara industri fashion dan mobilitas modern. Keduanya dinilai memiliki peran yang sama dalam mendukung gaya hidup masyarakat urban sekaligus menjadi media untuk memperkuat identitas dan karakter setiap individu.
Chairman Jakarta Fashion Week, Svida Alisjahbana, mengatakan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari rangkaian menuju penyelenggaraan Jakarta Fashion Week 2027.
"Dalam Jakarta Fashion Week, dimulai dari pencarian model regenerasi untuk ke depannya. Kita sekarang ada di GIIAS dan nanti kita ketemu di Jakarta Fashion Week 2027," ungkap Svida Alisjahbana.
Menurutnya, kerja sama antara JFW dan Lepas memiliki kesamaan visi karena sama-sama mengedepankan kreativitas, inovasi, dan menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat melalui desain yang estetik dan fungsional.
Svida Alisjahbana menilai, desain bukan sekadar menghasilkan karya yang indah, tetapi juga mampu membangun hubungan emosional dengan para penggunanya. Baik fashion maupun kendaraan kini berkembang menjadi media untuk mengekspresikan karakter, nilai, dan gaya hidup masyarakat modern.
"Itulah yang membuat kolaborasi ini terasa begitu relevan. Kami melihat Lepas tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga menghadirkan desain dan pengalaman yang menjadi bagian dari gaya hidup modern. Nilai inilah yang kami rayakan bersama melalui kolaborasi ini," ujarnya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut