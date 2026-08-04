Lepas Gandeng Jakarta Fashion Week 2027, Runway Curi Perhatian Pengunjung GIIAS 2026

JawaPos.com - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 menghadirkan pengalaman berbeda bagi para pengunjung yang hadir pada akhir pekan lalu. Tak hanya menampilkan deretan mobil terbaru dari berbagai merek, pameran otomotif terbesar di Indonesia itu juga diwarnai peragaan busana yang memadukan dunia fashion dan otomotif dalam satu panggung.

Momen spesial tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Lepas bersama Jakarta Fashion Week (JFW) 2027. Sebanyak 12 koleksi rancangan desainer Othman dan Danjyo Hiyoji diperagakan oleh model pria dan wanita di atas runway yang berada di booth Lepas. Runway berhasil mencuri perhatian para pengunjung GIIAS 2026.

Dengan latar kendaraan mobil, para model tampil mengenakan busana modern bergaya kontemporer namun tetap mengedepankan kesan elegan. Perpaduan desain fashion dan kendaraan menciptakan visual yang unik sekaligus memperlihatkan bagaimana otomotif dan gaya hidup kini saling melengkapi.

Runway mengusung tajuk "New Energy, New Lifestyle" tersebut menjadi simbol sinergi antara industri fashion dan mobilitas modern. Keduanya dinilai memiliki peran yang sama dalam mendukung gaya hidup masyarakat urban sekaligus menjadi media untuk memperkuat identitas dan karakter setiap individu.

Chairman Jakarta Fashion Week, Svida Alisjahbana, mengatakan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari rangkaian menuju penyelenggaraan Jakarta Fashion Week 2027.

"Dalam Jakarta Fashion Week, dimulai dari pencarian model regenerasi untuk ke depannya. Kita sekarang ada di GIIAS dan nanti kita ketemu di Jakarta Fashion Week 2027," ungkap Svida Alisjahbana.

Menurutnya, kerja sama antara JFW dan Lepas memiliki kesamaan visi karena sama-sama mengedepankan kreativitas, inovasi, dan menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat melalui desain yang estetik dan fungsional.

Svida Alisjahbana menilai, desain bukan sekadar menghasilkan karya yang indah, tetapi juga mampu membangun hubungan emosional dengan para penggunanya. Baik fashion maupun kendaraan kini berkembang menjadi media untuk mengekspresikan karakter, nilai, dan gaya hidup masyarakat modern.