MG Perluas Layanan Purnajual, Hadirkan Satellite Workshop dan Extended Warranty di GIIAS 2026





JawaPos.com - Persaingan di industri otomotif tidak lagi hanya ditentukan oleh produk yang ditawarkan, tetapi juga kualitas layanan setelah kendaraan berada di tangan konsumen.

Kemudahan memperoleh servis serta jaminan perlindungan kendaraan menjadi salah satu faktor yang semakin dipertimbangkan calon pembeli sebelum memutuskan memiliki sebuah mobil.

Menjawab kebutuhan tersebut, Morris Garages (MG) Motor Indonesia menghadirkan dua program purnajual baru pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, yakni MG Satellite Workshop dan MG Extended Warranty. "Kami ingin pelanggan tetap merasa tenang sepanjang masa kepemilikan kendaraan," ujar Head of After Sales MG Motor Indonesia Bimawan Sudarmoko.

Menurut Bimawan, pengalaman pelanggan tidak berhenti saat kendaraan diserahkan. Karena itu, MG menghadirkan layanan yang memudahkan pelanggan mendapatkan servis resmi sekaligus perlindungan kendaraan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

MG Satellite Workshop dikembangkan melalui kerja sama dengan Otoklix dan Dokter Mobil. "Melalui program ini, pelanggan dapat menikmati layanan servis resmi MG dengan akses yang lebih mudah," kata Bimawan.

Program tersebut memungkinkan pemilik kendaraan MG memperoleh layanan berstandar pabrikan meski berada di kota yang belum memiliki dealer resmi. Seluruh teknisi telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi sesuai standar MG, didukung penggunaan peralatan khusus serta suku cadang asli MG Genuine Parts sehingga kualitas pengerjaan tetap terjaga.

MG juga memastikan garansi kendaraan tetap berlaku selama perawatan dilakukan sesuai prosedur di jaringan MG Satellite Workshop yang menjadi bagian dari layanan resmi perusahaan.

Saat ini jaringan MG Satellite Workshop tengah dipersiapkan di sejumlah kota, antara lain Cirebon, Padalarang, Karawang, Lampung, Purwokerto, Samarinda, Palangkaraya, Palu, dan Kendari. Ke depan, jaringan tersebut akan terus diperluas agar menjangkau lebih banyak pelanggan di berbagai daerah.

Selain menghadirkan jaringan servis, MG juga memperkenalkan MG Extended Warranty melalui kerja sama dengan WSI Insurance. "Program ini memberikan perlindungan tambahan setelah masa garansi standar kendaraan berakhir," ujar Bimawan.