Kia Siap Ramaikan GIIAS 2026, Umumkan Harga All-New Seltos dan Tampilkan 12 Model Terkini

JawaPos.com - Kia Sales Indonesia memastikan kembali berpartisipasi dalam GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang berlangsung pada 29 Juli–9 Agustus 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Partisipasi tahun ini menjadi momen spesial karena merupakan penampilan perdana Kia Sales Indonesia di GIIAS sebagai perusahaan yang berdiri secara independen di Indonesia.

Mengusung tema "Drive You Proud", Kia tidak hanya menampilkan jajaran produk terbaru, tetapi juga menghadirkan pengalaman booth yang lebih interaktif agar pengunjung dapat mengenal lebih dekat teknologi dan identitas merek asal Korea Selatan tersebut.

VP Commercial Kia Sales Indonesia, Welly Nugroho, mengatakan GIIAS 2026 menjadi ajang penting untuk menunjukkan komitmen Kia dalam menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap, tidak hanya melalui kendaraan terbaru, tetapi juga berbagai aktivitas interaktif yang mencerminkan perkembangan Kia sebagai brand mobilitas global," ujar Welly.

Tampilkan 12 Model Berlokasi di Hall 3 ICE BSD, Kia akan memamerkan 12 model yang terdiri dari SUV, MPV, kendaraan listrik (EV), hingga hybrid.

Beberapa model yang dipamerkan antara lain The All-New Carens, The New Sonet, Kia Carnival, Kia EV9, serta sejumlah model elektrifikasi lainnya.

Sorotan utama pada GIIAS 2026 adalah The All-New Seltos. Setelah diperkenalkan kepada media melalui sesi driving experience, Kia akan mengumumkan harga resmi SUV tersebut di ajang GIIAS.

Pengunjung juga menjadi yang pertama dapat melakukan pemesanan sekaligus melihat langsung pembaruan desain, teknologi, dan fitur keselamatannya.