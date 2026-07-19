KIA New Seltos Siap Meluncur di GIIAS 2926, Ini Spesifikasi Lengkapnya

JawaPos.com - PT KIA Salles Indonesia (KSI) sebelumnya sudah memperkenalkan kendaraan New Seltos untuk pasar otomotif Indonesia, meski harga resminya baru akan dirilis pada momen Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Hadirnya New Seltos ini semakin meramaikan ceruk pasar di segmen Sport Utility Vehicle (SUV) kompak, seperti Mitsubishi XForce, Suzuki Fronx, hingga Chery Tiggo Cross. Masing-masing kendaraan menyajikan keunggulan tersendiri.

Sementara New KIA Seltos, membawa keunggulannya melalui platform K3 baru yang diyakini dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan juga ruang dalam yang diklaim lebih lapang dari generasi sebelumnya.

“Platform K3 ini memberikan kontribusi pada meningkatnya kelegaan ruang kabin mobil. Dirancang dengan konstruksi yang mampu mereduksi NVH (Noise, Vibration, Harshness) atau kebisingan dan getaran, sehingga mobil menjadi lebih senyap dan nyaman,” kata VP Operations Kia Sales Indonesia Harry Yanto, Sabtu (18/7).

“Kalau yang sebelumnya di Kia Seltos itu menggunakan platform dari K2. Yang terbaru ini menggunakan platform K3, lebih advance lagi,” tambah dia.

KIA New Seltos menjadi kendaraan pertama yang menggunakan platform tersebut. Hasilnya, platform tersebut dapat diandalkan untuk memperkuat aspek keselamatan.

Struktur bodinya menggunakan baja berkekuatan tinggi (high-strength steel) yang meningkatkan kekakuan sasis sekaligus mengoptimalkan kemampuan menyerap energi benturan ketika terjadi kecelakaan.