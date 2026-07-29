Kia The All-New Seltos Resmi Mengaspal di Indonesia, Dihargai Mulai Rp 359 Juta

Tampilan Kia The All-New Seltos di ajang GIIAS 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kia Sales Indonesia mengumumkan harga resmi The all-new Seltos di ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Rabu (29/7).
Pengumuman itu sekaligus menandai dimulainya penjualan SUV tersebut di pasar Indonesia, setelah diperkenalkan sebelumnya melalui sejumlah rangkaian kegiatan.
"Hari ini The all-new Seltos resmi dipasarkan di Indonesia. Kami optimistis model ini dapat menjadi pilihan baru bagi pelanggan yang menginginkan SUV yang dikembangkan secara menyeluruh untuk mendukung kebutuhan mobilitas sehari-hari," ujar Harry Yanto, VP Operations Kia Sales Indonesia di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (29/7).
Secara global, Seltos masih menjadi salah satu model dengan penjualan terbesar bagi Kia.
Pada Juni 2026, penjualan model ini tercatat menembus 35 ribu unit di berbagai negara. Sementara sepanjang semester pertama 2026, total penjualannya telah melampaui 177 ribu unit.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator tingginya minat konsumen terhadap Seltos di berbagai pasar.
Dengan tren tersebut, Kia Sales Indonesia menghadirkan The all-new Seltos sebagai salah satu pilihan di segmen SUV untuk pasar Indonesia.
"The all-new Seltos kami kembangkan sebagai SUV yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan saat ini. Bukan hanya tampil dengan desain yang berkarakter, tetapi juga menghadirkan peningkatan pada aspek kenyamanan, teknologi, performa, dan keselamatan," jelas Welly Nugroho, VP Commercial Kia Sales Indonesia.
"Seluruh penigkatan tersebut kami lakukan agar setiap peningkatan yang dihadirkan benar-benar dapat dirasakan oleh konsumen," lanjutnya.
The all-new Seltos mengusung filosofi desain Opposites United dan World Class Design yang menjadi identitas terbaru Kia.
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