DFSK E5 Plus Resmi Dibanderol Rp479 Juta Mobil Hybrid Keluarga Bisa Tempuh 1.400 Km

DFSK E5 Plus umumkan harga resmi di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.,com)
JawaPos.com - Menepati janjinya akhirnya PT Sokonindo Automobile secara resmi mengumumkan harga keluarga barunya DFSK E5 Plus di ajang GIIAS 2026. DFSK E5 Plus yang bermain di segmen di segmen SUV Plug-in Hybrid dibanderol Rp479 juta (OTR Jakarta).
Setelah periode GIIAS 2026 berakhir, DFSK E5 Plus akan dipasarkan dengan harga normal Rp499.000.000 (OTR Jakarta), menjadikan momentum ini sebagai kesempatan terbatas yang sayang untuk dilewatkan.
Sebelum dilakukan pengumuman harga, DFSK E5 Plus menjelang peluncuran di GIIAS 2026 telah mengumpulkan 1.100 pre-booking sejak masa pemesanan dibuka pada 23 Juni 2026, menandakan tingginya minat konsumen Indonesia terhadap kendaraan elektrifikasi.
Amy Gong, President of DFSK mengatakan bahwa peluncuran DFSK E5 PLUS di Indonesia merupakan tonggak penting dalam perjalanan global DFSK menuju era mobilitas energi baru.
"Indonesia adalah salah satu pasar strategis kami, dan kami berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan nilai nyata bagi pelanggan. Melalui E5 PLUS, kami ingin menawarkan solusi mobilitas yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kenyamanan maupun kepraktisan dalam penggunaan seharihari," ujar Amy Gong dalam sambutannya di GIIAS 2026, Rabu (29/7).
Diwaktu yang sama Direktur Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin, mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan elektrifikasi kini tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga kenyamanan seluruh anggota keluarga.
"Konsumen kini menginginkan kendaraan yang hemat energi, nyaman digunakan bersama keluarga, dan tetap mampu mendukung perjalanan dalam kota maupun luar kota. DFSK E5 Plus hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui teknologi Plug-in Hybrid dan konsep NICE Experience," katanya.
Indonesia menjadi salah satu pasar prioritas bagi DFSK setelah model ini lebih dulu diperkenalkan di sejumlah negara, termasuk versi setir kanan (right-hand drive) yang meluncur di Hong Kong beberapa waktu lalu.
Kehadiran DFSK E5 Plus sekaligus menjadi bagian dari transformasi perusahaan dalam memperkuat lini kendaraan elektrifikasi dan menghadirkan solusi intelligent mobility bagi konsumen.
Poin plus Punya Jarak Tempuh Hingga 1.400 Kilometer
Dalam sesi peluncuran media, DFSK menghadirkan empat zona interaktif yang menggambarkan keunggulan E5 Plus melalui konsep NICE Experience, yakni New Energy Long Range, Intelligent Safety, Comfort Family Space, dan Exciting Driving Experience.
Zona New Energy Long Range menampilkan teknologi Plug-in Hybrid yang diklaim mampu menghasilkan jarak tempuh hingga 1.400 kilometer (NEDC) dengan kemampuan berkendara menggunakan tenaga listrik murni hingga 140 kilometer (NEDC).
Perpaduan motor listrik dan mesin bensin dirancang untuk memberikan efisiensi tinggi sekaligus mengurangi kekhawatiran pengguna terhadap keterbatasan jarak tempuh kendaraan listrik.
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