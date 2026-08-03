Toyota Hadirkan T-CARE XTRA di GIIAS 2026, Makin Manjakan Konsumen

JawaPos.com - PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali memperkuat layanan purnajual dengan menghadirkan program baru bertajuk T-CARE XTRA. Program yang diperkenalkan bertepatan dengan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 ini memberikan perlindungan kendaraan lebih lama, yakni hingga 6 tahun atau 160.000 kilometer.

Peluncuran T-CARE XTRA menjadi bagian dari komitmen Toyota dalam menghadirkan peace of mind bagi pelanggan selama masa kepemilikan kendaraan. Melalui program ini, Toyota ingin memastikan pelanggan tetap memperoleh perlindungan dan layanan purnajual yang optimal setelah kendaraan digunakan dalam jangka waktu panjang.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide, mengatakan pengalaman pelanggan tidak berhenti ketika kendaraan diterima. Menurutnya, Toyota terus berupaya menghadirkan berbagai solusi yang memberikan perlindungan menyeluruh sepanjang masa penggunaan kendaraan.

“Kami percaya bahwa pengalaman memiliki Toyota tidak berhenti saat kendaraan diserahkan kepada pelanggan. Justru setelah itu, kami ingin terus mendampingi pelanggan melalui berbagai solusi yang memberikan perlindungan kendaraan secara menyeluruh. Dengan hadirnya T-CARE XTRA, Toyota berupaya untuk memberikan nilai tambah sekaligus ketenangan lebih lama bagi pelanggan agar dapat menikmati setiap perjalanan dengan rasa percaya diri,” ujar Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Hiroyuki Oide.

T-CARE XTRA Tambah Garansi hingga Dua Tahun Sebelum hadirnya T-CARE XTRA, pelanggan Toyota telah memperoleh manfaat melalui program T-Care. Program tersebut mencakup bebas biaya jasa dan suku cadang hingga servis berkala ke-7 atau maksimal tiga tahun atau 60.000 kilometer.

Selain itu, pelanggan yang melakukan servis berkala secara rutin di bengkel resmi Toyota juga memperoleh Extended Warranty selama satu tahun atau 20.000 kilometer. Kini, melalui T-CARE XTRA, perlindungan tersebut diperpanjang secara bertahap hingga total garansi kendaraan mencapai enam tahun atau 160.000 kilometer.

Program ini berlaku bagi pelanggan yang tetap melakukan servis berkala di bengkel resmi Toyota setelah masa T-Care berakhir. Setiap kali melakukan servis berkala sesuai ketentuan, pelanggan akan memperoleh tambahan masa garansi.

Ketentuan Program T-CARE XTRA Toyota menetapkan sejumlah syarat agar pelanggan dapat menikmati manfaat T-CARE XTRA. Program ini dirancang untuk mendorong pemilik kendaraan tetap melakukan perawatan rutin di jaringan bengkel resmi.

Berikut ketentuan utama program T-CARE XTRA: Pelanggan wajib melakukan servis berkala ke-8 hingga ke-11 di bengkel resmi Toyota dengan biaya sendiri.

Setiap servis berkala ke-8 hingga ke-11 memberikan tambahan garansi selama 6 bulan atau 10.000 kilometer.

Program berlaku untuk kendaraan dengan usia maksimal lima tahun atau telah menempuh jarak hingga 140.000 kilometer.

Tambahan garansi maksimal yang dapat diperoleh mencapai 2 tahun atau 40.000 kilometer.

Secara keseluruhan pelanggan dapat menikmati garansi kendaraan hingga 6 tahun atau 160.000 kilometer, yang terdiri atas:

Vehicle Warranty selama 3 tahun atau 100.000 kilometer.

T-CARE Extended Warranty selama 1 tahun atau 20.000 kilometer.

T-CARE XTRA berupa tambahan garansi selama 2 tahun atau 40.000 kilometer.

Garansi T-CARE XTRA tidak mencakup klaim yang berkaitan dengan noise and vibration.