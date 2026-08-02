Geely Coolray Tampil Lebih Agresif dengan Sentuhan Garasi Drift di GIIAS 2026

Geely Coolray hasil kolaborasi dengan Garasi Drift tampil dengan konsep Racing Style di GIIAS 2026, menonjolkan karakter sporty dan potensi modifikasi SUV kompak tersebut. (Geely Auto Indonesia) JawaPos.com - Ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 kembali menjadi panggung bagi para produsen otomotif untuk menghadirkan inspirasi baru bagi pecinta modifikasi. Salah satunya datang dari Geely yang menghadirkan Geely Coolray hasil kolaborasi dengan Garasi Drift, membawa konsep Racing Style yang membuat tampilan SUV kompak tersebut tampil lebih agresif.

“Geely Coolray memiliki karakter yang pas untuk para pecinta otomotif yang ingin menampilkan gaya dan preferensinya lewat mobil yang mereka gunakan,” ujar Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia Constantinus Herlijoso.

Menurut dia, kolaborasi bersama Garasi Drift bertujuan memperlihatkan sisi lifestyle dari Geely Coolray sekaligus membuka peluang personalisasi bagi pemiliknya. “Kami ingin menghadirkan Geely Coolray sebagai bagian dari identitas penggunanya,” lanjutnya.

Mengusung tema Racing Style, Geely Coolray tampil dengan livery bernuansa motorsport yang dipadukan dengan velg Rays ZE40 berukuran 19 inci dan ban Michelin Primacy 245/45 R19. Ubahan tersebut membuat tampilannya semakin sporty tanpa menghilangkan karakter SUV kompak untuk penggunaan harian.

Sektor pengereman juga mendapat sentuhan melalui pemasangan Big Brake Kit Brembo agar performa pengereman lebih optimal. Sementara penggunaan lowering kit menurunkan tinggi bodi sekitar 5 cm sehingga menghasilkan postur yang lebih rendah dan proporsional. Tampilan eksterior kemudian disempurnakan dengan custom add-on lips.

Co-founder Garasi Drift sekaligus International Drifter, Ziko Harnadi, mengaku Geely Coolray memiliki fondasi yang menarik untuk dimodifikasi. “Desain dasarnya sudah sporty, build quality-nya juga terasa solid sehingga pemasangan komponen aftermarket bisa dilakukan dengan baik,” katanya.

Ia juga menilai SUV tersebut memiliki keseimbangan antara performa dan kenyamanan. “Handling dan performanya punya potensi besar tanpa menghilangkan kenyamanan untuk penggunaan sehari-hari,” ujarnya.

Potensi itu juga dibuktikan melalui pengujian di Sirkuit Mandalika bersama Ziko dan sejumlah automotive enthusiast. Pada lintasan tersebut, Geely Coolray diuji dalam berbagai kondisi, mulai dari akselerasi di trek lurus hingga kemampuan bermanuver saat melewati tikungan.

Geely Coolray sendiri dibekali mesin 1.5 liter turbo yang dipadukan dengan transmisi 7-Speed Wet Dual-Clutch Transmission (7DCT). Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga 174 PS dan torsi 290 Nm, sehingga mampu menghadirkan respons akselerasi yang cepat dengan perpindahan gigi yang halus.