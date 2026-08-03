Hyundai IONIQ 9 Launching di GIIAS 2026, Harga Rp 1,49 M dengan Jarak Tempuh 734 Km

JawaPos.com - Hyundai resmi memperkenalkan IONIQ 9 pertama kali di Indonesia pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. SUV listrik premium tiga baris ini dibuka dengan harga pre-booking Rp 1,49 miliar. Model ini membawa spesifikasi unggulan mulai baterai berkapasitas besar dan performa tinggi.

Hyundai mengklaim IONIQ 9 dapat menempuh jarak hingga 734 kilometer. Ini merupakan jarak terjauh untuk SUV listrik di pasar Indonesia saat ini.

Kehadiran Hyundai IONIQ 9 menambah pilihan kendaraan listrik premium di Tanah Air. Model ini menyasar konsumen yang butuh SUV berukuran besar dengan kapasitas tiga baris kursi dan teknologi kendaraan listrik terbaru.

Dari sisi spesifikasi, Hyundai IONIQ 9 dibekali baterai berkapasitas 110,3 kWh. Sistem All-Wheel Drive (AWD) turut melengkapi SUV ini dengan tenaga hingga 427,7 PS dan torsi maksimum 700 Nm.

SUV listrik ini sanggup menempuh jarak hingga 734 km berdasarkan standar pengujian NEDC. IONIQ 9 juga dapat berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam 5,2 detik.

Untuk mendukung penggunaan harian dan perjalanan jauh, Hyundai menyematkan arsitektur kelistrikan 800 volt. Fitur ini kompatibel dengan pengisian daya cepat DC 350 kW, sehingga baterai isi 10 persen sampai 80 persen hanya dalam 24 menit.

Di bagian kabin, Hyundai IONIQ 9 hadir sebagai SUV listrik tiga baris dengan ruang penumpang lega. Kursi baris kedua menggunakan pengaturan elektrik untuk kenyamanan lebih saat berkendara.