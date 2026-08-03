3 Tips Ikut Lelang Mobil Bekas agar Tak Boncos, Tentukan Batas Harga Sebelum Mulai Bidding

JawaPos.com - Membeli mobil bekas melalui lelang bisa menjadi salah satu cara mendapatkan kendaraan dengan harga yang kompetitif. Namun, harga yang menarik bukan berarti pembeli bisa mengabaikan perencanaan anggaran. Tanpa persiapan yang matang, biaya pembelian justru berpotensi membengkak akibat pengeluaran di luar harga penawaran.
Karena itu, ada tiga hal penting yang perlu disiapkan sebelum mengikuti lelang mobil bekas. Mulai dari menentukan batas maksimal penawaran, memahami informasi kendaraan, hingga memastikan dana pelunasan sudah tersedia.
Langkah-langkah tersebut membantu calon pembeli mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan finansial, bukan sekadar terbawa suasana saat proses bidding berlangsung.
Lelang mobil kini semakin banyak dimanfaatkan, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha, sebagai alternatif memperoleh kendaraan sesuai kebutuhan. Meski demikian, setiap peserta tetap perlu memahami bahwa harga yang dimenangkan bukan satu-satunya biaya yang harus dikeluarkan.
Berikut tiga tips yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti lelang mobil bekas.
Hal pertama yang wajib dilakukan adalah menetapkan batas harga tertinggi sebelum proses lelang dimulai. Disiplin terhadap batas anggaran menjadi kunci agar pembelian tidak membebani kondisi keuangan.
Saat menyusun anggaran, jangan hanya menghitung harga kendaraan. Perhitungkan pula biaya administrasi lelang, balik nama bila diperlukan, serta potensi biaya servis atau perbaikan setelah mobil diterima.
Dengan menetapkan batas maksimal sejak awal, peserta dapat menghindari keputusan impulsif ketika persaingan penawaran semakin ketat.
Sebelum ikut menawar, luangkan waktu untuk mempelajari informasi setiap unit yang tersedia. Periksa nomor lot, jadwal pelaksanaan, spesifikasi kendaraan, hingga informasi mengenai kondisi mobil yang ditawarkan.
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