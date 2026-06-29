Mobil Bekas Kian Dilirik, Jadi Solusi Cerdas di Tengah Tekanan Ekonomi

JawaPos.com - Di tengah situasi ekonomi yang membuat masyarakat semakin berhati-hati dalam mengelola keuangan, cara masyarakat Indonesia menentukan pembelian barang bernilai tinggi ikut berubah.

Saat ini, keputusan membeli kendaraan lebih banyak dipengaruhi pertimbangan efisiensi dan kebutuhan jangka panjang dibanding sekadar memenuhi keinginan.

Beragam indikator ekonomi memperlihatkan biaya hidup masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada sejumlah kelompok pengeluaran seperti kebutuhan pangan, pendidikan, hingga keperluan rumah tangga masih memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, kebutuhan akan sarana transportasi pribadi tetap tinggi untuk menunjang pekerjaan, usaha, maupun aktivitas keluarga.

“Kondisi tersebut menciptakan dilema baru bagi banyak keluarga. Di satu sisi kendaraan pribadi masih menjadi kebutuhan penting, terutama di kota-kota dengan mobilitas tinggi. Namun di sisi lain, membeli mobil baru seringkali membutuhkan komitmen finansial yang tidak kecil, mulai dari uang muka, cicilan, hingga depresiasi kendaraan yang cukup besar pada tahun-tahun awal kepemilikan,” ujar Ardy Alam, CEO Garasi.id.

Perubahan Perilaku Konsumen Mulai Terlihat Jika sebelumnya mobil baru menjadi target utama ketika kondisi finansial membaik, kini semakin banyak orang memilih opsi yang lebih ekonomis, yakni mobil bekas.

Tren tersebut tercermin dari perkembangan pasar kendaraan bekas di Tanah Air.

Sementara penjualan mobil baru mengalami pelemahan, permintaan mobil bekas justru menunjukkan peningkatan.