Trade-in Mobil Bekas di GIIAS 2026 Makin Mudah, Tren Tukar Tambah Terus Meningkat

JawaPos.com - Program trade-in mobil bekas menjadi salah satu layanan yang banyak dimanfaatkan pengunjung GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Selain mempermudah proses mengganti kendaraan lama dengan mobil baru, layanan ini juga dinilai mampu mempercepat transaksi di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap pasar otomotif nasional.

Tren Trade-in Mobil Terus Tumbuh OLXmobbi kembali menjadi Official Trade-in Partner di GIIAS 2026 dengan menghadirkan layanan tukar tambah mobil bekas. Kehadiran layanan ini ditujukan untuk membantu konsumen yang ingin mengganti kendaraan tanpa harus melalui proses penjualan secara mandiri.

Berdasarkan data perusahaan, tren penggunaan layanan trade-in terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada penyelenggaraan GIIAS 2025, jumlah transaksi trade-in dan penyerapan mobil meningkat 68 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada GIIAS 2024, pertumbuhannya mencapai 26 persen dibandingkan 2023.

MPV dan SUV Masih Mendominasi Data GIIAS 2025 menunjukkan mobil yang paling banyak mengikuti proses inspeksi berasal dari segmen MPV dan SUV. Beberapa model yang paling sering ditawarkan melalui program trade-in antara lain Toyota Kijang Innova, Toyota Avanza, dan Toyota Rush. Dari sisi merek, Toyota menjadi yang paling banyak mengikuti proses tukar tambah, disusul Honda dan Daihatsu.

Proses Inspeksi Lebih Praktis Melalui layanan trade-in di GIIAS 2026, konsumen dapat melakukan inspeksi kendaraan secara langsung. Penilaian harga dilakukan berdasarkan kondisi aktual kendaraan sehingga nilai jual disesuaikan dengan hasil pemeriksaan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, proses pembayaran diklaim dapat dilakukan dalam waktu kurang dari satu jam.

Selama GIIAS 2026, tersedia sejumlah program khusus bagi konsumen yang melakukan trade-in. Penawaran tersebut berupa cashback yang nilainya dapat mencapai Rp35 juta, termasuk program kolaborasi dengan sejumlah merek otomotif.

Selain layanan tukar tambah, pengunjung juga dapat mencari dan membandingkan berbagai pilihan mobil baru melalui platform OLX. Khusus selama pameran, tersedia program apresiasi bagi pengunjung yang melakukan pencarian kendaraan melalui fitur bertanda "GIIAS DEAL".

AI Bantu Cari Mobil Sesuai Kebutuhan Untuk mempermudah pencarian kendaraan, OLX juga memperkenalkan OLA (OLX Virtual Assistant), asisten virtual berbasis kecerdasan buatan (AI).

Fitur yang saat ini masih berstatus beta untuk pengguna Android tersebut dirancang membantu calon pembeli menemukan mobil baru maupun mobil bekas sesuai kebutuhan, anggaran, dan preferensi melalui percakapan interaktif.