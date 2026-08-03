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Nanda Prayoga
Senin, 3 Agustus 2026 | 19.58 WIB

Intip Teknologi Dual Mode BYD, Sistem Electric-First untuk Perjalanan

BYD M6 DM. (Dok. BYD) - Image

BYD M6 DM. (Dok. BYD)

JawaPos.com -  Teknologi Dual Mode (DM) sebagai salah satu inovasi pada kendaraan elektrifikasi jenama BYD terus digaungkan. Melalui sesi edukasi di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, pihak produsen menjelaskan bagaimana sistem electric-first bekerja untuk mengoptimalkan penggunaan motor listrik dan mesin bensin sesuai kebutuhan perjalanan.

Teknologi Dual Mode (DM) dikembangkan untuk memberikan efisiensi tanpa mengorbankan fleksibilitas berkendara. Dalam pemaparannya, BYD menjelaskan filosofi pengembangan sistem tersebut.

Juga termasuk dijelaskan cara kerja yang mengutamakan tenaga listrik dan secara otomatis mengatur perpindahan sumber tenaga agar sesuai dengan kondisi berkendara.

Luther Panjaitan, Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia mengungkapkan bahwa melalui Beyond Tech Auto Talks, pihaknya ingin menghadirkan ruang bagi anggota komunitas untuk berdialog langsung dengan tim BYD, berbagi pengalaman dengan sesama pengguna, sekaligus mengenal lebih dekat perkembangan Battery Electric Vehicle (BEV) maupun Dual Mode (DM) Technology.

"Kami berharap komunitas tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap kendaraan energi baru melalui pengalaman nyata yang mereka miliki,” ujar Luther Panjaitan.

Dalam sesi tersebut, BYD menjelaskan bahwa teknologi Dual Mode dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan mobilitas, mulai dari penggunaan harian di kawasan perkotaan hingga perjalanan keluarga maupun perjalanan jarak jauh.

Sistem ini mengelola kerja motor listrik dan mesin secara cerdas sehingga kendaraan dapat beroperasi lebih efisien sesuai karakter perjalanan.

Selain menjelaskan prinsip kerja Dual Mode, BYD juga memperlihatkan teknologi pendukung lain seperti Blade Battery dan e-Platform 3.0 yang menjadi bagian dari ekosistem kendaraan elektrifikasi perusahaan.

Peserta juga berkesempatan merasakan langsung karakter berkendara kendaraan Dual Mode melalui sesi test drive untuk memahami bagaimana teknologi tersebut bekerja dalam kondisi nyata.

Melalui pengenalan teknologi Dual Mode, BYD berharap masyarakat semakin memahami cara kerja sistem elektrifikasi yang memadukan motor listrik dan mesin pembakaran internal, sehingga dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang menginginkan efisiensi sekaligus fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan mobilitas.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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