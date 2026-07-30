Biaya Perawatan Jadi Pertimbangan? Suzuki XL7 Tawarkan Gratis Servis hingga 50.000 Km

JawaPos.com - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan Suzuki XL7 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Rabu (29/7). SUV tujuh penumpang tersebut dipasarkan dengan harga on the road (OTR) DKI Jakarta mulai Rp274,3 juta hingga Rp329,7 juta. Peluncuran Suzuki XL7 ini hadir dalam tiga varian, yakni Suzuki XL7 New Alpha Hybrid, Suzuki XL7 New Beta Hybrid, dan Suzuki XL7 New Zeta, yang tersedia dalam enam pilihan konfigurasi transmisi dan warna. Untuk Suzuki XL7 New Alpha Hybrid AT, harga dibanderol Rp327,7 juta untuk warna single-tone dan Rp329,7 juta untuk pilihan two-tone.

Sementara itu, Suzuki XL7 New Beta Hybrid dipasarkan mulai Rp301,9 juta untuk transmisi manual dan Rp312,9 juta untuk transmisi otomatis. Adapun Suzuki XL7 New Zeta dibanderol Rp274,3 juta untuk transmisi manual dan Rp285,3 juta untuk transmisi otomatis.

Selain menawarkan penyegaran desain dan fitur, Suzuki XL7 juga menyoroti biaya kepemilikan (cost of ownership) sebagai salah satu nilai tambah Suzuki XL7. Bagi banyak konsumen, biaya perawatan menjadi pertimbangan penting selain harga beli kendaraan.

Pengeluaran untuk servis berkala, penggantian suku cadang, hingga biaya jasa servis umumnya menjadi komponen yang diperhitungkan sebelum memutuskan membeli mobil.

Untuk itu, Suzuki menghadirkan program biaya perawatan yang lebih ringan bagi pemilik Suzuki XL7. Konsumen akan mendapatkan layanan servis berkala tanpa biaya jasa maupun penggantian sejumlah komponen hingga kendaraan mencapai 50.000 kilometer atau 30 bulan, tergantung mana yang tercapai lebih dahulu.

Program tersebut mencakup pembebasan biaya jasa servis berkala sekaligus penggantian sejumlah komponen yang umum diganti selama perawatan rutin.

Komponen yang ditanggung meliputi filter oli, busi (spark plug), filter udara, dan gasket oli. Selain itu, Suzuki juga menanggung penggantian berbagai cairan kendaraan, seperti oli mesin Ecstar 5W30 SN/GF5, minyak rem (brake fluid), cairan radiator (radiator coolant), serta oli transmisi sesuai jadwal servis berkala.

Donny Saputra, 4W Marketing Head PT Suzuki Indomobil Sales, menegaskan, bahwa pihaknya memang memiliki program penjualan untuk Suzuki XL7, termasuk ketersediaan produk dan part.

"Tidak hanya produk yang fit dengan konsumen, tentunya kami juga punya beberapa program penjualan di Suzuki XL7 itu sendiri, dan juga ketersediaan produk dan part. Jadi kami ini tidak hanya menjual unitnya saja, tapi juga kami take care bisnis aftersales-nya. Sebelum peluncuran, kami pastikan seluruh operasional dealer mampu melaksanakan proses aftersales sehingga konsumen bisa maksimal dan puas terhadap produk-produk Suzuki,” kata Donny di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (29/7).