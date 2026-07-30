Beli di GIIAS 2026 Bisa Dibawa Pulang Maksimal 2 Hari, GAC Beri Harga Spesial

JawaPos.com - Gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 kembali menjadi panggung bagi produsen otomotif untuk menghadirkan berbagai program yang memudahkan konsumen memiliki kendaraan baru.

Selain menawarkan harga khusus, sejumlah merek kini juga berlomba memberikan proses serah terima kendaraan yang lebih cepat agar pembeli dapat segera menikmati mobil pilihannya.

"Perayaan 30 juta pemilik kendaraan GAC di seluruh dunia menjadi momentum bagi kami untuk menghadirkan nilai lebih kepada konsumen Indonesia," ujar CEO GAC Indonesia, Andry Ciu.

Ia mengatakan, selama GIIAS 2026, GAC Indonesia menghadirkan program 30 Million Owners Appreciation yang memberikan harga spesial untuk AION UT, AION V, dan HYPTEC HT, sekaligus layanan serah terima kendaraan maksimal dua hari bagi konsumen Jabodetabek yang melakukan pembelian selama pameran sesuai syarat dan ketentuan.

Menurut Andry, percepatan pengiriman unit tersebut didukung kesiapan produksi, ketersediaan stok kendaraan, serta jaringan distribusi yang telah disiapkan perusahaan. "Kami ingin setiap konsumen yang membeli kendaraan GAC di GIIAS dapat segera merasakan pengalaman berkendara dengan kendaraan listrik GAC," katanya.

Ia menambahkan, seluruh proses tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan pengalaman kepemilikan kendaraan listrik yang lebih praktis.

"Dengan dukungan stok kendaraan yang siap dikirim serta jaringan distribusi yang terus kami kembangkan, kami optimistis dapat melakukan serah terima unit dalam waktu maksimal dua hari bagi konsumen di wilayah Jabodetabek," ucap Andry.