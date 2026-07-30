Beli di GIIAS 2026 Bisa Dibawa Pulang Maksimal 2 Hari, GAC Beri Harga Spesial

CEO GAC Indonesia, Andry Ciu, memaparkan program 30 Million Owners Appreciation di GIIAS 2026. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 kembali menjadi panggung bagi produsen otomotif untuk menghadirkan berbagai program yang memudahkan konsumen memiliki kendaraan baru.
Selain menawarkan harga khusus, sejumlah merek kini juga berlomba memberikan proses serah terima kendaraan yang lebih cepat agar pembeli dapat segera menikmati mobil pilihannya.
"Perayaan 30 juta pemilik kendaraan GAC di seluruh dunia menjadi momentum bagi kami untuk menghadirkan nilai lebih kepada konsumen Indonesia," ujar CEO GAC Indonesia, Andry Ciu.
Ia mengatakan, selama GIIAS 2026, GAC Indonesia menghadirkan program 30 Million Owners Appreciation yang memberikan harga spesial untuk AION UT, AION V, dan HYPTEC HT, sekaligus layanan serah terima kendaraan maksimal dua hari bagi konsumen Jabodetabek yang melakukan pembelian selama pameran sesuai syarat dan ketentuan.
Menurut Andry, percepatan pengiriman unit tersebut didukung kesiapan produksi, ketersediaan stok kendaraan, serta jaringan distribusi yang telah disiapkan perusahaan. "Kami ingin setiap konsumen yang membeli kendaraan GAC di GIIAS dapat segera merasakan pengalaman berkendara dengan kendaraan listrik GAC," katanya.
Ia menambahkan, seluruh proses tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan pengalaman kepemilikan kendaraan listrik yang lebih praktis.
"Dengan dukungan stok kendaraan yang siap dikirim serta jaringan distribusi yang terus kami kembangkan, kami optimistis dapat melakukan serah terima unit dalam waktu maksimal dua hari bagi konsumen di wilayah Jabodetabek," ucap Andry.
Untuk AION UT Standard, harga spesial dipatok Rp 299 juta, sedangkan AION UT Premium ditawarkan Rp 359 juta. Sementara itu, AION V Exclusive dibanderol Rp 459 juta dan AION V Luxury Rp 480 juta. Adapun HYPTEC HT Premium dipasarkan dengan harga Rp 699 juta.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!