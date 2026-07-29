Indonesia Negara Pertama Perkenalkan OMODA O4 EV, EV Berbasis AI dengan Jarak Tempuh 553 Km

JawaPos.com - Perkembangan kendaraan listrik kini bergerak ke tahap baru dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dirancang untuk membuat pengalaman berkendara semakin personal dan intuitif.

Indonesia pun menjadi salah satu negara yang lebih dulu menikmati inovasi tersebut melalui peluncuran model terbaru di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

"Hari ini menjadi awal perjalanan baru bagi kami di Indonesia. Melalui OMODA O4, kami ingin menghadirkan teknologi AI yang lebih dekat, intuitif, dan mudah dinikmati masyarakat," ujar Business Unit Director OMODA & JAECOO Indonesia Jim Ma di GIIAS 2026, ICE BSD, Rabu (29/7).

Bersamaan dengan itu, OMODA resmi kembali hadir di Indonesia dengan identitas baru sebagai bagian dari OMODA & JAECOO. Untuk pertama kalinya, kedua merek tersebut berada dalam satu ekosistem global yang menggabungkan kendaraan listrik, teknologi hybrid, dan kecerdasan buatan untuk menghadirkan solusi mobilitas masa depan.

Pada GIIAS 2026, OMODA memperkenalkan OMODA O4 EV yang mengusung konsep The First AI Car for Everyone. Model ini memadukan desain futuristis Cyber Mecha Design, sistem elektrifikasi, serta teknologi AI yang dikembangkan untuk mendukung pengalaman berkendara yang lebih cerdas.

Dari sisi performa, OMODA O4 EV dibekali baterai berkapasitas 67 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 553 kilometer dalam sekali pengisian daya. Mobil ini juga mengusung Super AI Cockpit yang memungkinkan interaksi lebih natural antara pengemudi dan kendaraan sehingga berbagai fungsi dapat dioperasikan secara lebih intuitif.

Indonesia juga menjadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan OMODA O4 kepada publik. Langkah tersebut menunjukkan posisi Indonesia sebagai salah satu pasar otomotif yang dinilai memiliki adopsi teknologi tinggi sekaligus pertumbuhan minat terhadap kendaraan listrik yang terus meningkat.