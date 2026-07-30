Dashcam Kini Bisa Analisis Gaya Mengemudi dengan AI, BlackVue ELITE 10-2CH Meluncur di GIIAS 2026

JawaPos.com - Teknologi dashcam terus berkembang ragam fitur menyesuaikan kebutuhan konsumen saat ini. Pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, BlackVue Indonesia memperkenalkan pembaruan BlackVue ELITE 10-2CH yang kini dibekali AI Copilot, fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu menganalisis data berkendara dan memberikan masukan kepada pengemudi.

Sebuah dashcam yang menghadirkan inovasi baru pada lini dashcam premium ELITE 10-2CH. Berbeda dengan dashcam konvensional yang hanya berfungsi merekam perjalanan, perangkat ini kini mampu mengolah data berkendara melalui fitur AI Copilot yang terintegrasi dengan aplikasi BlackVue Fleeta.

Melalui fitur tersebut, pengguna dapat mengajukan pertanyaan seputar kebiasaan mengemudi, seperti penyebab turunnya skor keselamatan atau cara meningkatkan gaya berkendara.

AI kemudian menganalisis data yang tersimpan di BlackVue Cloud dan memberikan rekomendasi berdasarkan riwayat penggunaan kendaraan.

Analisis dilakukan menggunakan berbagai data telematika, mulai dari pola akselerasi, pengereman, kecepatan, durasi perjalanan, hingga berbagai parameter keselamatan.

Pendekatan ini membuat hasil analisis lebih relevan karena berasal dari aktivitas berkendara pengguna sendiri.

"AI akan menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi dashcam. Melalui AI Copilot di BlackVue Fleeta, kami ingin mengubah cara pengguna memanfaatkan data berkendara. Kini pengguna tidak hanya dapat merekam perjalanan, tetapi juga memahami perilaku mengemudi mereka melalui analisis yang mudah dipahami dan dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan keselamatan di jalan," ujar Rudy, Direktur Pemasaran BlackVue Indonesia, Kamis (30/7)

BlackVue menawarkan berbagai macam varian dashcam dengan berbagai fitur modern. (Istimewa)

Rekam Video 4K dan Fitur Keselamatan Selain pembaruan AI, BlackVue ELITE 10-2CH tetap mempertahankan kemampuan perekaman Dual 4K UHD 30 fps yang didukung sensor Sony STARVIS 2, teknologi HDR, 12-Bit Capture, dan Full-Color Night Vision untuk menghasilkan gambar yang tetap jelas pada kondisi minim cahaya.

Dashcam ini juga memiliki fitur Fast Boot yang memungkinkan perekaman dimulai sekitar satu detik setelah mesin dinyalakan. Sementara itu, Smart Event Recording secara otomatis menyimpan rekaman saat mendeteksi pengereman mendadak, benturan, akselerasi cepat, maupun kendaraan melaju melebihi batas yang ditentukan.