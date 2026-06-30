Pre-Book Changan Deepal S05 REEV:  Diklaim Mampu Tempuh Jarak Lebih dari 1.100 Km 

JawaPos.com - Pemerataan infrastruktur pengisian daya yang masih terus berkembang membuat sebagian konsumen kendaraan elektrifikasi mencari solusi yang mampu menghadirkan efisiensi tanpa mengorbankan fleksibilitas saat bepergian jarak jauh.

Teknologi Range Extended Electric Vehicle (REEV) pun mulai dilirik sebagai salah satu alternatif yang menjawab kebutuhan tersebut.

"S05 ini varian REEV pertama yang hadir di pasar otomotif Indonesia, dan teknologi ini dipilih karena cocok dengan kondisi mobilitas masyarakat Indonesia," ujar CEO Changan Indonesia Setiawan Surya saat konferensi pers di ONE Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (30/1).

Melihat peluang tersebut, Changan resmi membuka masa pra-pemesanan (pre-book) Deepal S05 REEV setelah model ini pertama kali diperkenalkan pada April lalu. Sport utility vehicle (SUV) elektrifikasi tersebut menjadi model pertama Changan di Indonesia yang mengusung teknologi REEV.

Selama periode pre-book, 500 konsumen pertama berkesempatan memperoleh berbagai keuntungan, mulai dari benefit senilai hingga Rp 20 juta, asuransi all risk gratis selama satu tahun, hingga penawaran harga khusus untuk garansi baterai seumur hidup sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Meski belum mengumumkan harga resmi, Changan memberi gambaran bahwa Deepal S05 akan dipasarkan pada kisaran Rp 500 juta.

Setiawan mengatakan, teknologi yang dibawa Deepal S05 dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang menginginkan efisiensi sekaligus kemudahan dalam penggunaan sehari-hari.