iCAR Mulai Serahkan V23 ke Konsumen Indonesia, Bidik 30 Dealer hingga Akhir 2026





JawaPos.com - Kehadiran model baru di segmen kendaraan listrik terus diikuti dengan dimulainya penyerahan unit kepada konsumen.

Fase ini menjadi indikator penting kesiapan sebuah merek dalam memasuki pasar, termasuk bagi iCAR V23 yang kini resmi mulai diterima oleh konsumen pertamanya di Indonesia setelah diperkenalkan pada awal tahun ini.

"Penyerahan unit kepada konsumen pertama menjadi awal perjalanan iCAR di Indonesia. Kami senang melihat antusiasme masyarakat terhadap iCAR V23 sejak pertama kali diperkenalkan," ujar Country Director iCAR Indonesia Marshall Ma pada iCar Media Gathering: Pesta Bola di Topgolf Fatmawati, Sabtu (4/7).

iCAR resmi memulai penyerahan perdana V23 kepada konsumen di Indonesia setelah meluncurkan model tersebut pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Penyerahan unit ini menjadi langkah awal perusahaan dalam menghadirkan kendaraan listrik yang didukung layanan penjualan dan purna jual di pasar nasional.

Bersamaan dengan momen tersebut, iCAR juga memperkenalkan Marshall Ma sebagai Country Director iCAR Indonesia. Ia akan memimpin pengembangan bisnis iCAR di Tanah Air, mulai dari perluasan jaringan dealer hingga peningkatan kualitas layanan bagi pelanggan.

Marshall mengatakan, perusahaan akan terus menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia seiring meningkatnya minat terhadap kendaraan listrik.

Country Director iCAR Indonesia Marshall Ma berbicara pada iCar Media Gathering: Pesta Bola di Topgolf Fatmawati, Sabtu (4/7).

iCAR V23 hadir dengan desain boxy yang menjadi identitas utamanya. Karakter tersebut dipadukan dengan berbagai teknologi modern yang menyasar konsumen yang ingin memiliki kendaraan listrik dengan tampilan berbeda.