Rasakan Langsung Karakter SUV Listrik iCar V23 lewat Program Weekend Test Drive

Masyarakat dapat merasakan langsung akselerasi instan dan fitur ADAS iCAR V23 melalui program test drive. (Istimewa)
JawaPos.com - Minat masyarakat terhadap kendaraan listrik terus menunjukkan perkembangan seiring meningkatnya kebutuhan akan mobilitas yang efisien dan didukung teknologi modern.
Di tengah tren tersebut, berbagai produsen otomotif menghadirkan kesempatan bagi calon konsumen untuk mengenal kendaraan listrik lebih dekat melalui pengalaman berkendara langsung.
iCAR Indonesia menghadirkan program Weekend Test Drive iCAR V23 sebagai wadah bagi masyarakat untuk mencoba langsung SUV listrik terbarunya.
“Salah satu permintaan terbesar yang kami terima adalah kesempatan untuk melakukan test drive,” ujar Metta Yunita, Head of Marketing iCAR Indonesia.
Dia menambahkan, program itu digelar untuk menjawab tingginya antusiasme konsumen sekaligus memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyata.
Rangkaian kegiatan telah dimulai pada 13 Juni 2026 di Monsieur Spoon Riviera Aloha PIK 2 dan akan berlanjut pada 20 Juni 2026 di Emilia Caffe Italiano Puri Indah.
Melalui kegiatan tersebut, peserta dapat merasakan langsung kemampuan iCAR V23 dalam situasi mobilitas sehari-hari, mulai dari kenyamanan berkendara hingga respons khas kendaraan listrik.
Menurut Metta, tren kendaraan listrik dan meningkatnya minat terhadap SUV bergaya boxy menjadi salah satu faktor yang mendorong hadirnya program tersebut. “Kami melihat semakin banyak masyarakat yang mempertimbangkan mobil listrik sebagai pilihan mobilitas yang lebih efisien,” katanya.
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