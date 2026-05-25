Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Senin, 25 Mei 2026 | 20.14 WIB

iCAR V23 Hadir Membawa Sesuatu yang Berbeda, Simak Spesifikasinya

iCAR V23 . (Istimewa) - Image

iCAR V23 . (Istimewa)

JawaPos.com - iCAR V23 hadir membawa sesuatu yang berbeda. SUV listrik bergaya boxy ini tak hanya menawarkan teknologi kendaraan listrik terkini, iCAR V23 juga hadir dengan konsep personalisasi yang membuat tampilannya bisa disesuaikan dengan gaya hidup penggunanya.

Kehadiran iCAR V23 menjadi langkah awal iCAR Indonesia dalam meramaikan pasar SUV listrik nasional, khususnya bagi konsumen yang menginginkan kendaraan listrik dengan tampilan berbeda dari EV kebanyakan.
 
President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo mengatakan, sejak diperkenalkan di IIMS 2026, iCAR V23 mendapat respons positif berkat desain boxy yang khas serta pilihan edisi yang ditawarkan, mulai dari OG Edition, Pro Edition, hingga Pro Plus Edition.

Desain Boxy Ala SUV Petualang

Salah satu daya tarik utama iCAR V23 terletak pada desain eksteriornya yang mengusung gaya boxy ala SUV off-road klasik. Siluet mengotak dengan garis tegas membuat tampilannya terlihat tangguh dan futuristis sekaligus.
 
Meski mengusung nuansa kendaraan petualang, iCAR V23 tetap tampil modern dengan sentuhan khas mobil listrik masa kini. Mobil ini juga memiliki ground clearance setinggi 210 mm yang membuatnya lebih siap menghadapi berbagai kondisi jalan di Indonesia.
Bahkan, kemampuan water wading atau menerjang genangan air diklaim mencapai 600 mm.

Interior Modern dengan Physical Button

Masuk ke bagian kabin, iCAR V23 menawarkan desain interior modern dengan pendekatan human-centric yang fokus pada kenyamanan pengguna.
 
SUV listrik ini dibekali intelligent central screen berukuran besar sebagai pusat pengaturan berbagai fitur kendaraan. Menariknya, iCAR tetap mempertahankan physical button pada beberapa pengaturan penting agar pengemudi lebih mudah mengoperasikan fitur tanpa harus bergantung penuh pada layar sentuh.
 
Posisi duduk khas SUV juga memberikan visibilitas luas sehingga mendukung kenyamanan berkendara harian maupun perjalanan jauh.

Spesifikasi dan Performa iCAR V23

Dari sisi performa, iCAR V23 menggunakan baterai berkapasitas 81,76 kWh yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 115 kW atau setara 211 PS.
 
Dalam kondisi baterai penuh, SUV listrik ini diklaim mampu menempuh jarak hingga: 430 kilometer berdasarkan standar NEDC dan 501 kilometer berdasarkan standar CLTC
 
Khusus varian i-WD, pengisian daya baterai diklaim hanya membutuhkan waktu sekitar 42 menit.
 
Mobil ini juga dibekali teknologi intelligent drive mode melalui sistem i-WD yang memungkinkan karakter kendaraan menyesuaikan kondisi jalan agar pengalaman berkendara lebih fleksibel dan nyaman.

Fitur Unggulan iCAR V23

  • Intelligent Central Screen ukuran besar
  • Physical button untuk kontrol utama
  • Intelligent Drive Mode
  • Sistem i-WD
  • Ground clearance 210 mm
  • Water wading hingga 600 mm
  • Lebih dari 20 titik modular plug-and-play
  • Dukungan aksesori personalisasi
  • Kabin ergonomis bergaya SUV modern
  • Fast charging sekitar 42 menit pada varian tertentu
Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
iCAR V23 Resmi Meluncur di Indonesia, SUV EV Boxy dengan Harga Mulai Rp 389,9 Juta - Image
Otomotif

iCAR V23 Resmi Meluncur di Indonesia, SUV EV Boxy dengan Harga Mulai Rp 389,9 Juta

Senin, 25 Mei 2026 | 18.36 WIB

iCar V23 Punya Harga yang Menggoda Konsumen di Segmen SUV Listrik - Image
Otomotif

iCar V23 Punya Harga yang Menggoda Konsumen di Segmen SUV Listrik

Minggu, 24 Mei 2026 | 01.17 WIB

Test Drive iCAR V23 Ungkap Kelebihan dan Kekurangan SUV Listrik yang Lagi Viral Ini - Image
Otomotif

Test Drive iCAR V23 Ungkap Kelebihan dan Kekurangan SUV Listrik yang Lagi Viral Ini

Jumat, 22 Mei 2026 | 04.42 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore