iCAR V23 Hadir Membawa Sesuatu yang Berbeda, Simak Spesifikasinya

JawaPos.com - iCAR V23 hadir membawa sesuatu yang berbeda. SUV listrik bergaya boxy ini tak hanya menawarkan teknologi kendaraan listrik terkini, iCAR V23 juga hadir dengan konsep personalisasi yang membuat tampilannya bisa disesuaikan dengan gaya hidup penggunanya.

Kehadiran iCAR V23 menjadi langkah awal iCAR Indonesia dalam meramaikan pasar SUV listrik nasional, khususnya bagi konsumen yang menginginkan kendaraan listrik dengan tampilan berbeda dari EV kebanyakan.

President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo mengatakan, sejak diperkenalkan di IIMS 2026, iCAR V23 mendapat respons positif berkat desain boxy yang khas serta pilihan edisi yang ditawarkan, mulai dari OG Edition, Pro Edition, hingga Pro Plus Edition.

Desain Boxy Ala SUV Petualang

Salah satu daya tarik utama iCAR V23 terletak pada desain eksteriornya yang mengusung gaya boxy ala SUV off-road klasik. Siluet mengotak dengan garis tegas membuat tampilannya terlihat tangguh dan futuristis sekaligus.

Meski mengusung nuansa kendaraan petualang, iCAR V23 tetap tampil modern dengan sentuhan khas mobil listrik masa kini. Mobil ini juga memiliki ground clearance setinggi 210 mm yang membuatnya lebih siap menghadapi berbagai kondisi jalan di Indonesia.

Bahkan, kemampuan water wading atau menerjang genangan air diklaim mencapai 600 mm.

Interior Modern dengan Physical Button

Masuk ke bagian kabin, iCAR V23 menawarkan desain interior modern dengan pendekatan human-centric yang fokus pada kenyamanan pengguna.

SUV listrik ini dibekali intelligent central screen berukuran besar sebagai pusat pengaturan berbagai fitur kendaraan. Menariknya, iCAR tetap mempertahankan physical button pada beberapa pengaturan penting agar pengemudi lebih mudah mengoperasikan fitur tanpa harus bergantung penuh pada layar sentuh.

Posisi duduk khas SUV juga memberikan visibilitas luas sehingga mendukung kenyamanan berkendara harian maupun perjalanan jauh.

Spesifikasi dan Performa iCAR V23

Dari sisi performa, iCAR V23 menggunakan baterai berkapasitas 81,76 kWh yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 115 kW atau setara 211 PS.

Dalam kondisi baterai penuh, SUV listrik ini diklaim mampu menempuh jarak hingga: 430 kilometer berdasarkan standar NEDC dan 501 kilometer berdasarkan standar CLTC

Khusus varian i-WD, pengisian daya baterai diklaim hanya membutuhkan waktu sekitar 42 menit.

Mobil ini juga dibekali teknologi intelligent drive mode melalui sistem i-WD yang memungkinkan karakter kendaraan menyesuaikan kondisi jalan agar pengalaman berkendara lebih fleksibel dan nyaman.

Fitur Unggulan iCAR V23