SUV Listrik iCAR V23 Makin Lengkap, Ada Varian AWD dan Fitur ADAS Canggih

iCAR V23 semakin memperkuat posisinya di segmen SUV listrik Indonesia dengan keluarkan varian termurah. (Istimewa)
JawaPos.com - Setelah mendapat respons positif sejak debutnya di Indonesia, iCAR resmi memperluas lini SUV listrik V23 dengan menghadirkan tiga varian baru, yakni V23 X RWD, V23 OG Edition Type Y RWD, dan V23 OG Edition Type Z iWD.
Langkah ini dilakukan untuk menjangkau kebutuhan konsumen yang semakin beragam, mulai dari pengguna EV pemula hingga pencari SUV listrik berteknologi tinggi.
Varian termurah, iCAR V23 X RWD, dibanderol Rp389,9 juta dan menawarkan baterai 59,93 kWh dengan jarak tempuh hingga 360 km (NEDC).
Sementara V23 OG Edition Type Y RWD seharga Rp439,9 juta hadir dengan fitur ADAS dan pengalaman berkendara yang lebih cerdas.
Adapun varian tertinggi V23 OG Edition Type Z iWD dibekali sistem penggerak semua roda (AWD), dual motor, jarak tempuh hingga 430 km, serta teknologi intelligent driving yang lebih lengkap dengan harga Rp499,9 juta.
Melalui strategi terbaru ini, iCAR menghadirkan V23 X RWD, V23 OG Edition Type Y RWD, dan V23 OG Edition Type Z iWD.
Ketiganya menawarkan karakter, fitur, dan harga berbeda, namun tetap mempertahankan desain boxy ikonik yang menjadi identitas kuat iCAR V23.
Menurut hasil riset pasar iCAR, konsumen Indonesia memiliki kebutuhan yang beragam. Sebagian menginginkan SUV dengan tampilan gagah dan posisi berkendara yang commanding, sementara calon pengguna EV lebih mempertimbangkan harga terjangkau, desain menarik, serta kemudahan penggunaan sehari-hari.
Di sisi lain, konsumen yang mengutamakan teknologi mengharapkan fitur intelligent driving dan Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang lebih lengkap.
"Kami melihat respons positif terhadap iCAR V23 sejak diperkenalkan di Indonesia. Karena itu, kami menghadirkan pilihan varian yang lebih beragam agar konsumen dapat memilih kendaraan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka," ujar Zeng Shuo, President Director Chery Group Indonesia.
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