BYD Raih 40 Persen Pasar Mobil Listrik di Jawa Timur, Model DM Jadi Andalan Baru

JawaPos.com - PT BYD Motor Indonesia mengklaim meraih lebih dari 40 persen pangsa pasar kendaraan listrik (EV) di Jawa Timur. Hingga kuartal I 2026, sebanyak 4.400 kendaraan sudah beroperasi di provinsi paling timur di Pulau Jawa tersebut.

Public Relations Manager PT BYD Motor Indonesia, Nathasya Natalia mengatakan, capaian ini mencerminkan pertumbuhan adopsi EV yang terus meningkat sejak BYD memasuki pasar otomotif Indonesia pada 2024.

"Di Jawa Timur, sudah ada lebih dari 4.400 kendaraan BYD yang beroperasi di jalan, artinya menguasai lebih dari 40 persen pangsa pasar di provinsi ini," ujarnya dalam acara Media Challenge BYD DM Technology, Jumat (3/7).

Nathasya menilai meningkatnya penggunaan kendaraan listrik menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap teknologi EV. Kondisi ini selaras dengan pangsa pasar EV nasional pada kuartal I 2026 yang tumbuh 20 persen.

"Kalau teman-teman bisa ingat, sebelumnya pangsa pasar nasional untuk kendaraan listrik itu di bawah satu persen. Namun, pada kuartal pertama 2026, pangsa pasar EV nasional meningkat hingga 20 persen," ujar Nathasya.

"Ini tidak hanya angka saja, tetapi bukti nyata bahwa teknologi kendaraan listrik sudah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat Indonesia. Ini lompatan besar bagi BYD Motor Indonesia," lanjutnya.

Namun di balik pertumbuhan tersebut, BYD mengakui adopsi kendaraan listrik (EV) di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur pendukung.