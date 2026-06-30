Produsen Otomotif Tiongkok Bidik Kanada sebagai Pintu Masuk ke Pasar Amerika Utara

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JawaPos.com - Sejumlah produsen otomotif Tiongkok mulai menyiapkan ekspansi ke Kanada sebagai langkah mempelajari pasar Amerika Utara sebelum membidik Amerika Serikat.
Meningkatnya persaingan industri otomotif global mendorong banyak produsen kendaraan mencari strategi baru untuk memasuki pasar yang selama ini sulit ditembus.
Salah satu langkah yang kini mulai ditempuh adalah menjadikan Kanada sebagai titik awal untuk memahami karakter pasar Amerika Utara sebelum merambah pasar yang lebih besar.
"Kami ingin menjual kendaraan di pasar Amerika Serikat (AS)" ujar Presiden Chery International, Zhang Guibing. Pernyataan itu mencerminkan ambisi yang juga dimiliki banyak produsen otomotif asal Tiongkok untuk suatu hari memasuki pasar Amerika Serikat (AS), meski berbagai hambatan masih membayangi.
Mengutip laporan CarsCoops, Senin (29/6), sejumlah pabrikan otomotif Tiongkok mulai mempersiapkan ekspansi ke Kanada. Langkah tersebut dilakukan meskipun pemerintah Kanada saat ini memberlakukan pembatasan ketat terhadap impor kendaraan listrik asal Tiongkok.
Kanada dipilih karena dinilai memiliki karakter pasar yang sangat mirip dengan AS. Mulai dari preferensi konsumen, tingkat daya beli, regulasi otomotif, hingga sistem distribusi kendaraan melalui jaringan dealer memiliki banyak kesamaan.
Kondisi tersebut membuat Kanada dianggap sebagai lokasi yang tepat untuk menguji strategi bisnis, mempelajari perilaku konsumen, sekaligus membangun pengalaman operasional sebelum memasuki pasar AS yang memiliki skala jauh lebih besar.
Sejumlah merek otomotif Tiongkok seperti Chery, BYD, Changan, dan Lotus diketahui telah memulai berbagai persiapan. Beberapa di antaranya telah merekrut jaringan dealer, menjalankan program pengujian kendaraan, hingga mempersiapkan proses sertifikasi serta persetujuan regulasi di Kanada.
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