Hyundai New CRETA Andalkan Kenyamanan Kabin untuk Menjawab Kebutuhan Pengguna SUV

JawaPos.com – Kenyamanan menjadi salah satu faktor yang semakin dipertimbangkan konsumen saat memilih kendaraan, terutama di tengah mobilitas perkotaan yang padat. Melihat tren tersebut, Hyundai membekali New CRETA dengan sejumlah fitur kenyamanan dan teknologi yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman berkendara sehari-hari.

Melalui kabin yang lapang, tata ruang yang fungsional, serta berbagai fitur yang mendukung kenyamanan selama perjalanan, New CRETA hadir untuk menemani beragam kebutuhan mobilitas masyarakat urban masa kini.

Kabin Luas untuk Menemani Beragam Aktivitas

New CRETA menghadirkan kabin yang lapang dengan ruang kepala dan ruang kaki yang optimal bagi seluruh penumpang. Baik untuk mobilitas harian di tengah aktivitas perkotaan maupun perjalanan jarak jauh bersama keluarga, ruang kabin yang lega memberikan keleluasaan bergerak sehingga perjalanan terasa lebih nyaman.

Fleksibilitas juga menjadi salah satu keunggulan New CRETA. Konfigurasi kursi belakang yang dapat dilipat dengan rasio 60:40 memudahkan pengguna mengatur ruang sesuai kebutuhan, mulai dari membawa koper untuk liburan keluarga hingga perlengkapan olahraga dan berbagai kebutuhan aktivitas akhir pekan.

Interior Premium yang Meningkatkan Pengalaman Berkendara

Masuk ke dalam New CRETA, pengguna akan disambut oleh desain interior modern yang dirancang untuk menciptakan suasana premium sekaligus nyaman. Salah satu fitur unggulan yang semakin memperkuat kesan lapang adalah Panoramic Sunroof", yang memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam kabin sekaligus memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan bagi seluruh penumpang.

Untuk meningkatkan kenyamanan selama perjalanan, New CRETA juga dilengkapi Ventilated Front Seats yang membantu menjaga kesejukan kursi pengemudi dan penumpang depan, terutama saat berkendara di cuaca tropis atau dalam perjalanan yang lebih panjang.

New CRETA menghadirkan fitur premium seperti Panoramic Sunroof yang dirancang untuk membuat setiap perjalanan terasa lebih nyaman dan menyenangkan. (Istimewa).

Tak hanya itu, hadir pula Console Armrest with Air Purifier" yang membantu menjaga kualitas udara di dalam kabin tetap bersih dan segar, sehingga menciptakan lingkungan berkendara yang lebih nyaman bagi seluruh penumpang.

Teknologi Modern untuk Tetap Terhubung dan Terhibur

Kenyamanan di dalam kabin New CRETA semakin lengkap dengan hadirnya Panoramic Integrated Display* yang memadukan layar infotainment dan cluster meter digital dalam tampilan yang modern dan intuitif. Layar ini memudahkan pengemudi mengakses berbagai informasi kendaraan dan fitur hiburan selama perjalanan.

Pengalaman hiburan di dalam kabin juga semakin imersif berkat BOSE®️ Premium Audio System* 8-speaker yang menghasilkan kualitas suara jernih dan merata di seluruh area kabin. Baik saat menikmati musik favorit maupun menemani perjalanan bersama teman maupun keluarga, sistem audio premium ini mampu menciptakan suasana yang lebih menyenangkan di setiap perjalanan.