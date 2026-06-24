Hyundai i20 Generasi Baru Debut, Pakai Platform Kona dan Seltos

JawaPos.com - Hyundai resmi memperkenalkan generasi terbaru i20 di pasar Brasil. Hatchback kompak tersebut tampil dengan perubahan besar pada desain eksterior maupun interior, menghadirkan karakter yang lebih tangguh dan modern. Bahkan, tampilannya kini lebih menyerupai crossover dibandingkan hatchback konvensional.

Hyundai i20 Baru Tampil Lebih Gagah Generasi terbaru Hyundai i20 seperti mengutip laman Autocar, Rabu (23/6) hadir dengan proporsi bodi yang lebih tinggi dan desain yang lebih berotot dibandingkan pendahulunya.

Perubahan paling menonjol terlihat pada penggunaan pelindung bodi berwarna hitam di area bumper dan fender, yang semakin memperkuat kesan SUV ringan.

Model ini juga mengadopsi bahasa desain terbaru Hyundai yang disebut Art of Steel. Konsep tersebut mengedepankan garis bodi tegas, lekukan tajam, serta desain lampu bergaya geometris yang memberikan tampilan lebih futuristis.

Masuk ke dalam kabin, Hyundai meninggalkan desain interior yang serba melengkung seperti pada model sebelumnya. Sebagai gantinya, i20 terbaru menawarkan tata letak yang lebih sederhana, modern, dan berorientasi pada fungsi.

Salah satu daya tarik utamanya adalah hadirnya dua layar digital berukuran 12,3 inci. Layar pertama berfungsi sebagai panel instrumen digital, sementara layar kedua digunakan untuk sistem infotainment.

Selain itu, Hyundai juga membekali mobil ini dengan fitur pembaruan perangkat lunak jarak jauh atau Over-the-Air (OTA) sehingga sistem kendaraan dapat diperbarui tanpa harus datang ke bengkel.

Hyundai mengklaim i20 generasi terbaru dirancang untuk memberikan ruang kabin yang lebih lega, terutama bagi penumpang baris kedua.

Pabrikan asal Korea Selatan tersebut bahkan menyebut ruang kaki dan ruang duduk belakang sebagai salah satu yang terbaik di segmen hatchback kompak.