Hyundai Stargazer X atau Daihatsu Xenia? Ini 7 Perbedaan Besar yang Bisa Bikin Calon Pembeli Berubah Pikiran

JawaPos.com - Di pasar mobil keluarga 7 penumpang Indonesia, Daihatsu Xenia dan Hyundai Stargazer X sama-sama menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang menginginkan kendaraan praktis untuk penggunaan harian. Meski sama-sama mampu mengangkut banyak penumpang, keduanya sebenarnya hadir dengan filosofi yang sangat berbeda.

Jika Daihatsu Xenia masih mempertahankan karakter Low MPV yang mengutamakan efisiensi dan harga kompetitif, Hyundai Stargazer X tampil lebih modern dengan sentuhan crossover, fitur melimpah, dan teknologi yang lebih canggih. Tak heran, banyak calon pembeli yang bingung menentukan pilihan karena keduanya menawarkan keunggulan masing-masing.

Lalu, apa saja perbedaan utama Hyundai Stargazer X dan Daihatsu Xenia yang perlu diketahui sebelum membeli?

Ilustrasi: Daihatsu Xenia masih dinobatkan sebagai mobil sejuta umat. (RianAlfianto/JawaPos.com)

1. Desain dan Karakter Mobil Sangat Berbeda

Perbedaan pertama langsung terlihat dari tampilannya. Hyundai Stargazer X mengusung desain crossover dengan bodi yang lebih gagah, lengkap dengan roof rail, cladding tebal di sekeliling bodi, serta velg berukuran 17 inci. Mobil ini memang dirancang untuk konsumen yang menginginkan tampilan lebih sporty dan modern.

Sebaliknya, Daihatsu Xenia tetap mempertahankan karakter MPV keluarga yang lebih sederhana. Desainnya cenderung konservatif dan fokus pada fungsi sebagai kendaraan keluarga yang praktis untuk berbagai kebutuhan.

2. Dimensi Stargazer X Lebih Bongsor

Banyak orang tidak menyadari bahwa Stargazer X memiliki ukuran yang lebih besar dibanding Xenia.