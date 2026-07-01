Tak Hanya Mobil Listrik, Gaikindo Desak Pemerintah Beri Insentif untuk Semua Teknologi

Salah satu mobil listrik merek Geely yang dipasarkan di Indonesia. (Dok. Geely)
JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta pemerintah memperluas kebijakan stimulus untuk seluruh jenis kendaraan, mulai dari mobil bermesin konvensional, hybrid, plug-in hybrid (PHEV), hingga kendaraan listrik.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya saing industri otomotif nasional sekaligus menarik investasi baru di tengah persaingan global.
Gaikindo mengusulkan agar pemerintah memberikan dukungan yang lebih luas bagi seluruh teknologi kendaraan di Indonesia.
Menurut asosiasi tersebut, stimulus yang merata dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan pasar otomotif sekaligus memperkuat daya saing industri nasional di tengah perubahan teknologi dan persaingan global yang semakin ketat.
Melansir dari Antara, Rabu (1/7) Ketua Harian Gaikindo, Anton Kumonty, mengatakan pemerintah selama ini telah memberikan berbagai kebijakan yang berdampak positif terhadap perkembangan industri otomotif.
"Dukungan tersebut mencakup insentif fiskal, kemudahan investasi, hingga forum komunikasi yang rutin dengan pelaku industri," kata Anton.
Ia menilai berbagai kebijakan tersebut mampu memberikan kepastian bagi investor sekaligus mendorong pengembangan industri otomotif di Indonesia.
Salah satu kebijakan yang dinilai efektif adalah User Specific Duty-Free Scheme (USDFS) yang memberikan pembebasan bea masuk untuk impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
Kebijakan ini membantu industri menjaga efisiensi produksi dan meningkatkan daya saing.
Selain itu, program Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang pernah diterapkan saat masa pemulihan ekonomi juga dinilai berhasil mendorong permintaan kendaraan di pasar domestik. Dampaknya, utilisasi pabrik tetap terjaga di tengah perlambatan ekonomi.
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