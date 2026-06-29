Gaikindo Usul Insentif untuk Semua Jenis Mobil, Termasuk Kendaraan Bensin

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan agar pemerintah memperluas kebijakan stimulus insentif untuk seluruh jenis kendaraan bermotor.
Hal ini mulai dari mobil bermesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE), hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV), hingga kendaraan listrik murni (BEV).
Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh pelaku industri otomotif memperoleh dukungan yang setara dalam menjaga pertumbuhan pasar nasional.
Usulan tersebut telah disampaikan Gaikindo kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing industri otomotif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor tersebut.
Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gaikindo Jongkie Sugiarto, mengatakan dukungan pemerintah terhadap industri otomotif selama ini juga menjadi perhatian para investor baru, termasuk pabrikan asal Tiongkok yang mulai menanamkan modal di Indonesia.
"Melihat dukungan dari pemerintah terhadap industri otomotif Jepang di Indonesia, beberapa perusahaan otomotif dari Tiongkok yang saat ini sedang mulai berinvestasi di Indonesia menyatakan keinginannya untuk mendapatkan dukungan yang sama dari pemerintah agar dapat menjalankan rencana jangka panjangnya di Indonesia," ungkap Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gaikindo, Jongkie Sugiarto, Senin (29/6).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal positif bahwa industri otomotif Indonesia masih memiliki daya tarik yang kuat bagi para produsen kendaraan global.
Gaikindo sendiri menilai industri otomotif merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku industri perlu terus diperkuat agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif sekaligus mampu menghadapi transformasi industri otomotif global.
Oleh sebab itu, Gaikindo mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan stimulus yang tidak hanya menyasar kendaraan elektrifikasi, tetapi juga kendaraan konvensional.
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