Gaikindo: Investor Tiongkok Ingin Dukungan Setara Jepang untuk Bangun Industri Otomotif RI

Wuling, salah satu brand asal Tiongkok yang paling awal masuk ke pasar otomotif Indonesia. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkapkan sejumlah perusahaan otomotif asal Tiongkok yang mulai berinvestasi di Indonesia berharap memperoleh dukungan pemerintah yang setara dengan investor Jepang.
Harapan itu muncul setelah mereka melihat komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan industri otomotif Jepang di Tanah Air.
Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gaikindo, Jongkie Sugiarto, mengatakan dukungan pemerintah terhadap investasi Jepang menjadi perhatian para investor baru yang tengah menyiapkan rencana jangka panjang di Indonesia.
"Melihat dukungan dari pemerintah terhadap industri otomotif Jepang di Indonesia, beberapa perusahaan otomotif dari Tiongkok yang saat ini sedang mulai berinvestasi di Indonesia menyatakan keinginannya untuk mendapatkan dukungan yang sama dari pemerintah agar dapat menjalankan rencana jangka panjangnya di Indonesia," tutur Jongkie Sugiarto.
Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal positif bahwa industri otomotif Indonesia masih memiliki daya tarik yang besar bagi para manufaktur global untuk menanamkan modalnya.
Gaikindo menilai pemerintah selama ini telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mendukung industri otomotif nasional, termasuk terhadap investor asal Jepang. Dukungan tersebut diberikan melalui berbagai fasilitas investasi, insentif fiskal, regulasi yang adaptif, hingga forum dialog yang rutin dengan pelaku industri.
Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, menyebut hubungan antara pemerintah dan industri otomotif selama ini dibangun melalui komunikasi yang terbuka serta dukungan kebijakan yang berkesinambungan.
"Gaikindo melihat pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mendukung industri otomotif nasional. Berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari pemberian fasilitas investasi, insentif fiskal, hingga forum dialog yang rutin dengan pelaku industri, merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam menjaga daya saing industri otomotif Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh investor," ujar Anton.
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