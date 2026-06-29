DFSK E5 Plus Laris Manis, Hampir 1.000 SPK Diraih Hanya dalam 5 Hari Pre-Booking

DFSK E5 Plus yang dipamerkan di beberapa lokasi menjelang peluncuran di GIIAS 2026. (DFSK)
JawaPos.com - Antusiasme masyarakat terhadap mobil hybrid semakin meningkat. Hal itu terlihat dari pencapaian DFSK E5 Plus yang berhasil membukukan hampir 1.000 surat pemesanan kendaraan (SPK) hanya dalam lima hari sejak program pre-booking dibuka pada 23 Juni 2026.
Capaian tersebut menjadi sinyal kuat tingginya minat konsumen Indonesia terhadap SUV Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang akan meluncur resmi di GIIAS 2026.
PT Sokonindo Automobile selaku Agen Pemegang Merek (APM) DFSK di Indonesia mencatat hasil positif pada masa pre-booking DFSK E5 Plus.
Menariknya, DFSK menyebut mayoritas pemesan berasal dari kalangan generasi muda yang mulai melirik kendaraan elektrifikasi untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari.
DFSK E5 Plus hadir sebagai SUV PHEV enam penumpang dengan konfigurasi captain seat di baris kedua.
Mobil ini menggabungkan kenyamanan keluarga dengan teknologi elektrifikasi, termasuk kemampuan berkendara menggunakan tenaga listrik hingga 140 kilometer dan jarak tempuh gabungan mencapai 1.400 kilometer berdasarkan pengujian NEDC.
Direktur Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin, mengatakan hasil pre-booking tersebut melampaui target awal perusahaan.
"Pencapaian hampir 1.000 pesanan dalam waktu lima hari melampaui ekspektasi kami dan menjadi bukti bahwa konsumen Indonesia semakin siap menyambut era mobilitas elektrifikasi. Momentum ini akan menjadi dasar bagi kami untuk memperluas program pre-booking ke berbagai wilayah," ujarnya.
Melihat tingginya minat pasar, DFSK akan melanjutkan program pre-booking melalui rangkaian pameran mall to mall di sejumlah lokasi strategis di Jabodetabek.
Program ini memberikan kesempatan kepada calon konsumen untuk melihat langsung unit DFSK E5 Plus sekaligus mencoba pengalaman berkendara melalui sesi test drive sebelum peluncuran resminya.
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