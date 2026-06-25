DFSK E5 Plus Banjir Peminat, Ratusan Unit Terpesan di Hari Pertama Pre-Booking

JawaPos.com - PT Sokonindo Automobile, perusahaan yang menaungi merek DFSK di Indonesia, resmi menggelar Pre-Booking Ceremony DFSK E5 Plus di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang berlangsung hingga 28 Juni 2026.

Sejak hari pertama peluncuran pre-booking, DFSK E5 Plus langsung mencatatkan pencapaian signifikan dengan ratusan unit terpesan dalam waktu singkat, menunjukkan tingginya respons pasar terhadap SUV Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) terbaru dari DFSK. Capaian ini menjadi sinyal awal kuat meningkatnya minat konsumen Indonesia terhadap kendaraan elektrifikasi, khususnya di segmen SUV keluarga.

Di lokasi acara, pengunjung juga menunjukkan antusiasme tinggi untuk mencoba langsung DFSK E5 Plus melalui sesi test drive, yang menjadi salah satu daya tarik utama dalam aktivasi pre-booking ini.

Peningkatan minat terhadap DFSK E5 Plus mencerminkan pergeseran preferensi konsumen Indonesia menuju kendaraan yang lebih cerdas, efisien, dan fleksibel. Segmen SUV berteknologi elektrifikasi kini menjadi salah satu kategori dengan pertumbuhan paling pesat, seiring meningkatnya kebutuhan mobilitas keluarga. Hadir di tengah tren tersebut, DFSK E5 Plus menawarkan konfigurasi 6-seater dengan captain seat yang memadukan kenyamanan, teknologi, dan efisiensi dalam satu kendaraan.

"Kami melihat keluarga Indonesia sedang memasuki era baru dalam memilih kendaraan. Mereka menginginkan ruang yang lapang, teknologi yang relevan, dan kebebasan untuk bepergian lebih jauh. DFSK E5 Plus menjawab kebutuhan itu melalui konfigurasi 6-seater, family entertainment di baris kedua, baterai berkapasitas besar di kelasnya hingga mencapai 25,3 kWh, dan jarak tempuh. hingga 1.400 km dengan standar NEDC. Ini bukan sekadar SUV keluarga, melainkan representasi mobilitas keluarga modern yang lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih menyenangkan," ujar Direktur Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin.

PT Sokonindo Automobile, perusahaan yang menaungi merek DFSK di Indonesia, resmi menggelar Pre-Booking Ceremony DFSK E5 Plus di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang berlangsung hingga 28 Juni 2026. (Istimewa).

Selama periode pre-booking berlangsung, konsumen dapat mengamankan unit DFSK E5 Plus hanya dengan booking fee simbolis sebesar Rp5.000, serta menikmati total benefit eksklusif hingga Rp60 juta, yang meliputi: Family Entertainment Screen 15,6 inci, gratis servis berkala hingga 5 tahun/100.000 km beserta karpet lantai eksklusif, Wall Charger 7 kW, hingga bonus perlindungan asuransi dari mitra perusahaan pembiayaan terpilih. Tata cara dan informasi lengkap mengenai pre-booking dapat diakses melalui website resmi www.dfskmotors.co.id.

Dengan respons pasar yang sangat positif pada tahap awal pre-booking ini, DFSK semakin optimistis menyambut peluncuran resmi DFSK E5 Plus di ajang GIIAS 2026, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam menghadirkan teknologi PHEV yang relevan bagi kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia.