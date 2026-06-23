Jelang GIIAS 2026, DFSK E5 Plus Buka Pre-Booking Cukup Bayar Rp5.000

DFSK E5Plus sudah membuka pemesanan dan akan diluncurkan di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Sokonindo Automobile selaku agen pemegang merek DFSK di Indonesia resmi membuka periode pre-booking untuk DFSK E5 Plus.
Kehadiran model ini menjadi langkah penting bagi DFSK dalam memperluas portofolio kendaraan elektrifikasi sekaligus menjawab meningkatnya minat masyarakat terhadap mobil hybrid dan kendaraan ramah lingkungan.
DFSK E5 Plus hadir sebagai SUV midsize berkonfigurasi enam penumpang dengan captain seat di baris kedua. Segmen ini saat ini menjadi salah satu pasar yang berkembang di Indonesia karena menawarkan kenyamanan lebih untuk kebutuhan keluarga maupun perjalanan jarak jauh.
Salah satu daya tarik utama DFSK E5 Plus terletak pada teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang diusungnya.
Berdasarkan pengujian standar NEDC, mobil ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 1.400 kilometer dengan kombinasi tenaga listrik dan mesin bensin.
Sementara untuk penggunaan harian di dalam kota, DFSK E5 Plus dapat melaju hingga 140 kilometer menggunakan tenaga listrik murni tanpa mengonsumsi bahan bakar.
Chief Operating Officer PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, mengatakan bahwa kehadiran DFSK E5 Plus menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menghadirkan solusi mobilitas yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan konsumen modern.
"Tahun ini menjadi tonggak penting bagi DFSK. Melalui riset yang mendalam, kami terus memahami kebutuhan pelanggan dan menghadirkan produk yang relevan dengan perkembangan industri otomotif," ujar Franz Wang.
Periode pre-booking DFSK E5 Plus berlangsung mulai 23 Juni hingga 28 Juli 2026. Konsumen cukup melakukan reservasi dengan biaya Rp5.000 untuk mengamankan antrean pemesanan sebelum peluncuran resmi.
Selain itu, DFSK juga menyiapkan sejumlah program khusus bagi konsumen yang melakukan pemesanan lebih awal.
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